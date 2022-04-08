Вести из районов

Награда за труд

08.04.2022
654

За многолетний и добросовестный труд ветеран из Бородулихинского района удостоен почётной награды.

В Бородулихе под руководством акима района состоялось совещание с руководителями самостоятельных ведомств и подведомственных учреждений. В ходе встречи обсудили текущую работу, обозначили задачи на перспективу.

В рамках совещания заслуженному аксакалу Мажиту Жаксылыкову, отдавшему не один десяток трудовых лет на развитие сельскохозяйственной сферы района и области, вручили нагрудный знак «Отличник сельского хозяйства».

– Это награда за весомый вклад Мажита Жаксылыкова в развитие одной из основных отраслей нашего региона, за его неустанный труд, – отметил аким Бородулихинского района Ахметкали Нургожин.

Ерик Абитов

Бородулихинский район

08.04.2022
654

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