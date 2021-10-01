Награда за ответственность

Восточноказахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, в этом году выплачено поощрений на сумму более 4,5 млн тенге.

С начала текущего года в Восточно-Казахстанской области поощрены шестеро граждан, сообщивших в областную антикоррупционную службу о фактах правонарушений. Общая сумма вознаграждений составила более 4,5 млн тенге. При этом максимальный размер вознаграждения в текущем году составил 4 млн тенге, минимальный – 138 900 тенге.

Напомним, что с 2020 года в Казахстане введена новая дифференцированная система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции.

В настоящее время за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причинённого ущерба не превышает 1000 МРП, вознаграждение в зависимости от тяжести преступления составляет от 30 до 100 МРП.

За сообщение о факте коррупции с ущербом более 1000 МРП вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП. Например, если размер взятки или причинённого ущерба 50 млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, после приговора суда получит пять миллионов тенге.

Как сообщили в Антикоррупционной службе ВКО, поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, а также иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию таким правонарушениям. Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется в соответствии с нормами Закона РК «О противодействии коррупции», при этом лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников