Награда за материнство

В селе Караул Абайского района наградили многодетных матерей.

Маме шестерых детей Айгерим Искаковой вручили подвеску «Күміс алқа», а Айгуль Смайловой, у которой семеро детей, – «Алтын алқа».

Награды матерям-героиням передал аким Караульского сельского округа Омирбек Бекбаев. Он поблагодарил их за особые заслуги в поддержании традиционных семейных ценностей и устоев, воспитании подрастающего поколения и большой вклад в демографический рост, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

В ходе церемонии награждения прозвучало множество добрых пожеланий. Многодетные мамы выразили благодарность за заботу о матерях и детях со стороны государства.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район