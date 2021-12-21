Награда достойным!
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области получили правительственные награды к 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Так, в рамках торжественного мероприятия за исполнение служебного долга, самоотверженность, храбрость и героизм 14 представителей ДЧС ВКО награждены юбилейной медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл».
С поздравительным словом от имени министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выступил начальник ведомства Ерлан Нурпеисов. Он подчеркнул, что за прошедшие годы в регионе сформирована оперативная система реагирования на чрезвычайные ситуации.
– Сотрудники ДЧС ВКО ежегодно осуществляют порядка пяти тысяч оперативных выездов, проводят более тысячи аварийно—спасательных работ, помогают людям, – сказал Ерлан Нурпеисов.
Помимо этого, за добросовестные показатели в службе ведомственными наградами и благодарственными письмами награждены 12 сотрудников подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно—Казахстанской области.
Татьяна Кравченко