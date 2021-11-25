Наглядный пример социального партнёрства

Выход из кризисной ситуации, возникшей вокруг компании «Бипэк Авто – Азия Авто», очередной раз обсудили в областном акимате.

Взаимодействие частного и государственного сектора позволило разрешить основные проблемы, связанные с закрытием автосборочного предприятия.

Напомним, в апреле 2020 года группа компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» заявила об угрозе остановки конвейера усть-каменогорского автосборочного завода и риске вынужденного прекращения инвестиционной деятельности холдинга из-за расторжения соглашения с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве заявили, что АО «Азия Авто» не выполнило обязательства, которые были приняты ранее.

Вследствие этого более тысячи сотрудников предприятия получили уведомления об увольнении. Вопрос с выплатой долгов по заработной плате долгое время не решался, сумма была немалая – почти миллиард тенге. Проблему взял на личный контроль аким области Даниал Ахметов.

Для решения вопроса с погашением задолженностей по зарплате была достигнута договорённость с Jusan Bank об открытии специальных счетов для перечисления необходимых средств. На сегодня все бывшие сотрудники компании получили положенные им выплаты, а также трудоустроены. Дальнейшая судьба отечественного автопрома пока не ясна.

На прошедшем недавно заседании трёхсторонней комиссии глава региона Даниал Ахметов отметил, что совместные слаженные действия властей, промышленных компаний, социальных служб и профсоюзов позволили в сжатые сроки трудоустроить бывших сотрудников «Бипэк Авто – Азия Авто».

– Проводились ярмарки вакансий и встречи с трудовым коллективом предприятия. В ходе совещаний с руководителями банков и руководством «Бипэк Авто – Азия Авто» удалось разблокировать счета компании для полного погашения задолженности предприятия по заработной плате, – отметил Даниал Ахметов.

Также, по словам акима области, бывшие сотрудники автосборочного предприятия получили работу в крупных компаниях, таких как ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Кэмонт», а также на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Даниал Ахметов подчеркнул, что ситуация с одномоментным высвобождением значительной части персонала автозавода стала серьёзным вызовом для компетенции исполнительной власти и бизнеса. Только благодаря совместным усилиям удалось разрешить проблему, что, по мнению главы региона, явилось действенным примером надёжного социального партнёрства.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников