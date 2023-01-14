Надёжный фильтр от городского смога

За прошедшие пять лет наиболее крупными промышленными предприятиями Восточно-Казахстанской области направлены и освоены инвестиции в природоохранные мероприятия на сумму более 48 млрд тенге.

По официальной информации, в Усть-Каменогорске сконцентрировано большое число источников техногенного загрязнения, которые оказывают воздействие на атмосферу.

Отмечается, что исторически сложившаяся нагрузка на окружающую среду при решении вопросов экологии требует поэтапных и долгосрочных подходов. Об этом, а также о многом другом рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области по предварительным итогам социально-экономического развития в 2022 году.

– На сегодняшний день организован мониторинг состояния атмосферного воздуха на пятнадцати специальных экологических постах, – сообщил заместитель акима области Ержан Нурбаев, курирующий в том числе вопросы экологии в аграрно-промышленном регионе.

По его информации, в ближайшей перспективе деятельность в сфере охраны окружающей среды в ВКО претерпит значительные изменения в лучшую сторону в связи с совершенствованием законодательства Республики Казахстан.

– Вы знаете, что принят новый Экологический кодекс, – отметил заместитель акима области. – Он сегодня позволяет тем предприятиям, которые осуществляют выбросы, модернизировать своё производство в целях их снижения. Соответственно, налоговые отчисления, которые они раньше делали за выбросы, имеют право оставить у себя и использовать эти деньги на модернизацию.

Добавим, что это далеко не единственное новшество, стимулирующее предприятия области с большей активностью браться за природоохранные мероприятия и проекты по обновлению производства в рамках нового Экологического кодекса.

– По новым правилам, те деньги, которые предприятия-загрязнители платят за определённые эмиссии в окружающую среду (у нас, примерно, 7 млрд тенге по области собирается, за три года – 21 млрд тенге), раньше это забиралось в республику, а сейчас остаётся в области, – подчеркнул Ержан Нурбаев. – Эти деньги должны направляться только на улучшение качества жизни населения и экологической ситуации в регионе.

Основная доля загрязнений воздушного бассейна областного центра приходится на промышленные предприятия и объекты по выработке тепловой энергии и теплоснабжению города. Вместе с тем, они ведут постоянную работу по снижению эмиссии. В частности, ТОО «Казцинк» за 15 лет сократил объёмы выбросов на 67 процентов. В рамках внедрения передовых технологий планируется к 2025 году сократить общую нагрузку на природную среду до 20 процентов.

Подобная деятельность осуществляется и на тепловых источниках. С целью снижения выбросов оксида азота на ТОО «УК ТЭЦ» реализован проект по модернизации котлоагрегата. В целом, за последние пять лет крупными промышленными предприятиями области инвестировано в природоохранные мероприятия более 48 млрд тенге.

Профильными ведомствами и структурами в рамках государственного экологического контроля проведено 106 проверок, выявлено 224 нарушения, по которым выдано 71 предписание об устранении нарушений, наложено 246 штрафов на общую сумму 297,6 млн тенге.

С точки зрения местных органов власти улучшить состояние атмосферы нужно ещё за счёт планомерного озеленения, создания живых зелёных поясов вокруг населённых пунктов. В регионе, где имеются лесные массивы, зелёный покров в городах и сёлах, насаждения являются своеобразными «лёгкими», фильтрами, которые очищают воздух, позволяют легче дышать.

Как стало известно из официальных данных, в 2021 году осуществлена посадка 127,5 тыс. шт. саженцев, в 2022 году в Восточном Казахстане посажено 149,4 тыс. единиц различных зелёных насаждений. В этом плане ведётся работа в рамках выполнения поручений Главы государства о посадке деревьев, озеленении в масштабах всей республики.

Кроме того, согласно Комплексному плану воспроизводства лесов и лесоразведения области на 2021-2025 годы площадь посадок за пять лет составит 15 тыс. га, с высадкой 76 млн штук саженцев.

На брифинге затронули и вопросы утилизации бытовых отходов, строительства новых полигонов ТБО, очистных сооружений как в городах, так и районах области. Особое внимание уделено повышению общей культуры в плане обращения с отходами, мусором на производстве и в быту.

Таир Сапаргалиев

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой