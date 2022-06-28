Надёжный щит и острый меч

Подполковник полиции Асхат Касайынов более 20 лет служит в правоохранительных органах. Большую часть из них – в Управлении по противодействию наркопреступности Департамента полиции ВКО.

По мнению старшего оперуполномоченного по особо важным делам УПН ДП ВКО подполковника полиции Асхата Касайынова, наркопреступность – это проблема, которая несёт угрозу государству, калечит и уничтожает генофонд нации. Она нарушает формирование социально-экономического климата в странах. Наркотики – серьёзный барьер на пути становления здорового общества, они являются социальным злом, требующим особого внимания в их устранении.

На сегодняшний день щитом и мечом в борьбе с этим явлением выступают сотрудники Управления по противодействию наркопреступности. Они умело и мужественно несут свою службу в рядах правоохранительных органов.

– В УПН работа сложная, опасная, где не обойтись без большого запаса физических, моральных и интеллектуальных сил, – считает Асхат Касайынов. – В то же время она интересная и захватывающая.

По информации пресс-службы ДП ВКО, трудовую деятельность Асхат Касайынов начал в 2000 году в УВД города Усть-Каменогорска на должности младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска в звании сержанта полиции. Через год перевёлся в оперативно-поисковое отделение по линии наркобизнеса. Занимался выявлением преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотических средств на территории областного центра.

Кроме того, оперуполномоченный успел потрудиться в оперативно-поисковом отделе по работе с карманниками. В 2005 году был откомандирован в Управление по борьбе с наркобизнесом, где, переняв опыт старших товарищей, приступил к выявлению и пресечению фактов сбыта наркотиков. В частности, героина, завезённого на тот момент на территорию города. Поскольку большая часть лиц, употребляющих и распространяющих наркотические средства, была сконцентрирована в областном центре, приходилось очень часто сталкиваться с различными группировками, занимающимися сбытом запрещённых веществ.

Примером тому была ОПГ, сформированная гражданином Казахстана. Находясь в России, он использовал несовершеннолетних закладчиков и продавал героин в Усть-Каменогорске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции деятельность преступников была пресечена, причастные лица вместе с непосредственным организатором задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Асхат Алтынбекович по сей день несёт службу в этом подразделении. Не раз его поощряли за безупречную службу. Он считает, что всех успехов добился благодаря помощи и поддержке своих наставников.

По словам полицейского, во время работы зачастую приходится сталкиваться с людьми с наркотической зависимостью. Некоторые из них после отбывания наказания остаются даже благодарными сотрудникам полиции за участие в исправлении их саморазрушающего образа жизни.

– Работа нелёгкая – ночные засады, постоянные выезды, – делится Асхат Алтынбекович. – Бывало, приходилось сутками караулить преступников. Безусловно, служба в полиции занимает много времени, и порой редко удаётся уделить время семье. Однако, поскольку моя супруга также трудится в правоохранительных органах, она относится с пониманием и всегда поддерживает меня.

Ерик Абитов