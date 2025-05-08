Надёжный щит для Родины

В преддверии 80-летия Победы аким Восточно-Казахстанской области вручил юбилейную медаль труженику тыла Юрию Новолоцкому, с шести лет работавшему наравне со взрослыми. Церемония награждения прошла в воинской части в Серебрянске.



В воинской части 93678 в городе Серебрянске района Алтай состоялся праздничный концерт, посвящённый 80-летию Победы. Свой боевой путь часть начала как 316 гвардейский миномётный полк, который воевал под Курской дугой, на Днепре, в Варшаве и Берлине.



В послевоенные годы полк нёс службу в Германии, а затем его передислоцировали в Восточно-Казахстанскую область. В 1990-ые годы он вошёл в состав Вооружённых Сил Республики Казахстан.

– История воинской части 93768 – это история доблести, чести и верности своей присяге, – сказал аким ВКО Нурымбет Сактаганов. – С 1992 года полк с честью выполняет поставленные перед ним задачи в составе Вооружённых Сил Республики Казахстан. Личный состав воинской части свято хранит память о героическом прошлом. Сегодня здесь служат офицеры, военнослужащие на контракте, солдаты срочной службы и гражданский персонал. Каждый военнослужащий и сотрудник – неотъемлемая часть большого и крепкого коллектива. Все они объединены единой целью – быть надёжным щитом для нашей Родины.



Глава региона вручил труженику тыла Юрию Новолоцкому юбилейную медаль.



С шести лет Юрий Новолоцкий начал работать на молочно-товарной ферме колхоза «Вулкан». Сначала он ухаживал за скотом, а потом стал помощником кузнеца. Его вклад в Победу и развитие народного хозяйства – это достойный пример трудолюбия и патриотизма.



– Во время войны я отработал около двух лет и только потом в школу пошёл. Мне в колхозе за работу насчитывали трудодни, – вспоминает труженик тыла. – Когда наступила Победа, мне было около восьми лет. Я тогда очень радовался. А медаль «За доблестный труд» мне вручили в 1948 году, когда я учился в четвёртом классе.



Также благодарственными письмами были награждены военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Елизавета Седых

Фото Махаббат Ахметжанова

