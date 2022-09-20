Надёжное плечо для бизнеса

О ходе реализации государственной программы по развитию и поддержке бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» в первом полугодии текущего года рассказала на специальном брифинге в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства УПиИИР ВКО Айгуль Мухамадиева.

По её словам, в 2022 году в «Дорожной карте бизнеса – 2025» были вновь введены отраслевые предпочтения для оказания мер поддержки предпринимательских инициатив со стороны государства. Напомним, что в 2020-2021 годах из-за пандемии действовал ряд ограничений в деятельности предпринимателей, государство пошло на беспрецедентный шаг, отменив в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2025» все отраслевые ограничения. То есть государственную поддержку по любому направлению программы мог получить предприниматель из самых разных сфер, в том числе торговли, услуг, аренды помещений и так далее.

– В текущем году программа вновь заработала в прежнем режиме, где установлены отраслевые предпочтения. Прежде всего, государственная поддержка оказывается проектам, направленным на развитие обрабатывающей промышленности, чтобы стимулировать среди бизнес-сообщества развитие собственного производства готовой продукции, а не новый виток оптово-розничной торговли. Единственное исключение составило кредитование бизнеса в сельской местности. Здесь отраслевых ограничений нет, – пояснила Айгуль Мухамадиева.

Так, за первое полугодие 2022 года в ВКО было выдано 324 льготных кредита на сумму 7,1 млрд тенге, кроме того, выданы субсидии на частичное погашение кредита на сумму 908 млн тенге. За этот же период Фонд поддержки предпринимателей «Даму» по ВКО вышел гарантом по 131 проекту субъектов малого и среднего бизнеса. Гранты до 5 млн тенге получили семь начинающих предпринимателей. И по одному проекту – строительство канатной дороги на горе Чечек – государство будет строить подъездные пути.

Айгуль Мухамадиева напомнила основные направления программы «Дорожная карта бизнеса – 2025». Одно из них – субсидирование ставки вознаграждения по кредиту. По инвестиционному проекту срок кредитования может быть до пяти лет, а для пополнения оборотных средств – до трёх лет. При размере ставки вознаграждения 19,5% предприниматель самостоятельно погашает 6% годовых, а остальную сумму вознаграждения оплачивает государство. Для макропредпринимательства сроки кредитования остаются аналогичными, а вот процентная ставка вознаграждения может быть увеличена до 21%, при этом предприниматель всё равно погашает лишь 6% от этой суммы.

Для предпринимателей, работающих на территории малых и моногородов, ставка может «подрасти» ещё на 0,5% (21,5%), а вот погашать они будут 5-процентную сумму. Ограничение лишь по сумме кредита. Для инвестиционных проектов она не должна превышать 20 млн тенге, а при пополнении оборотных средств – 5 млн тенге.

Также руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства напомнила, что Фонд поддержки предпринимательства «Даму» может выступить гарантом по кредиту, если предпринимателю не хватает собственных залогов. Так, для начинающего бизнеса фонд может прогарантировать до 85% от суммы залога, а для действующего – 50%. Кроме того, для поддержки стартапов начинающего микробизнеса государство выдаёт на конкурсной основе безвозмездные кредиты до 5 млн тенге. В этом году в ВКО пока такие гранты получили семь начинающих бизнесменов.

И ещё одно весьма перспективное направление госпрограммы – это подведение инфраструктуры до границы предприятия за счёт бюджетных средств. Это могут быть объекты водоснабжения и водоотведения, дороги, железнодорожные тупики, электрические сети, трансформаторы, септики, парогазовые установки, объекты газификации и многое другое. Главное условие – стоимость инфраструктуры не должна превышать 50% от общей стоимости проекта.

Екатерина Гуляева