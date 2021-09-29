Надёжно и комфортно

Дороги региона делают безопаснее для водителей и пешеходов.

Обеспечение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах зависит не только от соблюдения водителями правил дорожного движения, но и от развития автодорожной инфраструктуры.

Департаментом полиции совместно с ВКО филиалом АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» проводятся комплексные мероприятия, направленные на снижение и профилактику аварийности, реконструкцию дорог региона.

В этих целях во второй декаде сентября в рамках программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» было введено в эксплуатацию 20 километров автомобильной дороги республиканского значения Таскескен – Бахты. Эта автодорога отличается большой интенсивностью транспортного потока, ведёт к границе с КНР и озеру Алаколь.

После реконструкции на этом участке проезжая часть была расширена до девяти метров, установлено освещение, более 160 новых дорожных знаков, 3 620 метров ограждений, нанесены разметка из термопластика и шумовые полосы перед пешеходными переходами.

Главной задачей развития автодорожной отрасли является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, повышение внимания и концентрации водителей на опасных участках дорог.

Следует отметить, что на сегодняшний день на территории области ведутся работы по строительству более 400 километров дорог, где также предусмотрено применение современных средств организации дорожного движения.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников