Надёжная смена 

В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония вручения премии акима области «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики».

Обладателями премии по семи номинациям стали активно проявившие себя молодые восточноказахстанцы. Так, в номинации «Молодой профессионал» определены два победителя – Шугыла Алтынбекова и Дамир Сыдыков. Шугыла – участница программы «С дипломом в село», терапевт центральной районной больницы в Урджаре. В первую волну пандемии она две недели проработала лечащим врачом в провизорном отделении района, в самый разгар эпидемии трижды была в «красной» зоне, борясь за жизнь и здоровье урджарцев.

Дамир Сыдыков – врач травматолог-ортопед Больницы скорой медицинской помощи города Семея. Самостоятельно внедряет артроскопию плечевого сустава, которая ранее в условиях этой больницы не проводилась. Выполняет высокотехнологичные операции по эндопротезированию тазобедренного, коленного суставов, артроскопическую резекцию мениска и другие.

Студенческими лидерами года признаны Марлен Абубакир и Егор Цыгановский. Марлен – студент четвёртого курса ВКУ имени С. Аманжолова, председатель комитета по делам молодёжи университета. Он участник проекта «Серпін-2050», а также областных, республиканских конференций, круглых столов и семинаров. Например, Форума Казахстанско-Российского молодёжного сотрудничества «Волонтёрство – социальный лифт молодёжи», а также летней школы Jastar Otanga.

Студент третьего курса Алтайского высшего колледжа Егор Цыгановский является участником волонтёрской программы Be kind, реализуемой ЮНИСЕФ Казахстан и Национальной волонтёрской сетью. Эта программа направлена на предотвращение буллинга в школах.

Победителем в номинации «Молодой журналист года» стал Қуаныш Амантайұлы, редактор-ведущий телеканала Altai. Его авторские программы «Ашық әңгіме», «Адалдық алаңы» и телепередачи «Ауылдың бір күні», «Ардагер» отличаются актуальностью тем и вызывают горячий отклик у зрителей.

В номинации «Молодой лидер года» премия присуждена Марии Горбачёвой – координатору проекта «Сеть центров встреч», члену Общественного объединения немцев «Возрождение» Дома дружбы города Семея. Мария не первый год занимается организацией волонтёрских и благотворительных акций, а также экопросвещением восточноказахстанской молодёжи.

По итогам года «Молодёжной акцией года» признана акция «Жан жылуы», организованная волонтёрской группой «Мейірімді жүрек» из Бескарагайского района. В рамках этой акции во время пандемии волонтёры оказали помощь жителям 10 сельских округов района, предоставив им продуктовые корзины. Им удалось охватить своей деятельностью свыше 100 семей, провести более 30 благотворительных акций. Также волонтёрами было сшито и роздано 10 тысяч многоразовых масок.

Победителем в номинации «Молодая семья» стала семья Лагус из Бородулихинского района. Её глава Виталий работает учителем английского языка в казахской средней школе имени А. Бокейхана. Супруга Виктория – учитель казахского языка и литературы в этой же школе. Молодая семья воспитывает трёхлетнюю дочь Валерию. Семейная пара активно участвует в общественной жизни школы и района.

Лучшей молодёжной организацией года признана «Лига волонтёров города Усть-Каменогорска». Общественный фонд начал свою деятельность в 2017 году. За 2020 год им организованы онлайн-курсы Birgemiz Bilim по школьным предметам для подготовки старшеклассников к ЕНТ, акции Birgemiz Qamqor по оказанию помощи одиноко проживающим пожилым людям, акции Birgemiz Sabaqtastyq по организации наставничества для детей и подростков из детских домов, экоакции Birgemiz Taza alem.

В период пандемии представители этой молодёжной организации провели акцию Birgemiz Umit по пошиву и раздаче многоразовых масок восточноказахстанцам. Также в одном из многолюдных надземных переходов Усть-Каменогорска организована фотовыставка «Спасибо докторам», посвящённая медицинским работникам ВКО, непосредственно задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Марина Шевелёва