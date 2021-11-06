Надёжная поддержка для сельского хозяйства

В Восточном Казахстане завершается очередной сельскохозяйственный сезон. Официальное подведение окончательных итогов ещё ожидается. Однако вопреки неблагоприятным природно-климатическим условиям и пандемийным проблемам фермеры и крестьяне области сделали значительный шаг вперёд в развитии отрасли АПК.

Большую роль в этом играют меры финансовой поддержки государства, которая осуществляется конкретно и в адресном порядке. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны, гарантированного снабжения населения свежими и качественными продуктами питания, недопущения дефицита на полках продовольственных магазинов.

В очередном Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года особое внимание обращается на то, что порядок оформления субсидий должен быть понятным и прозрачным, в полной мере доступным малым и средним хозяйствам.

О том, какую реальную помощь получают со стороны государства труженики сельского хозяйства региона, нам рассказали представители профильного управления ВКО.

– В целом, развитие сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области осуществляется в рамках комплексной Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, – рассказала заместитель руководителя управления сельского хозяйства ВКО Диляра Жылкайдарова. – В рамках данной Госпрограммы в области реализуются сразу несколько направлений субсидирования. В частности, это растениеводство, животноводство региона, а также есть инвестиционное субсидирование и субсидирование ставки вознаграждения по разным банковским займам, кредитам.

В целях оказания государственной поддержки для развития отраслей АПК ежегодно в рамках программ субсидирования выделяются бюджетные средства. Они предусмотрены на частичное возмещение затрат, которые несут сельхозтоваропроизводители нашей области.

Причём, в рамках развития цифрового государства, повышения прозрачности и доступности для сельчан, субсидирование животноводства осуществляется в электронном формате через систему subsidy.plem.kz.

Чтобы было всем понятно, напомним, в рамках программы «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» субсидии выплачиваются сельхозтоваропроизводителям области на следующие цели: на частичное возмещение затрат фермеров при закупке племенных сельскохозяйственных животных и птиц, реализации бычков на откормочные площадки, проведение селекционно-племенной работы, удешевление стоимости производства молока, пищевых яиц.

Наряду с животноводством ещё одной важной сферой АПК является растениеводство.

Здесь тоже есть несколько направлений субсидирования. В частности, это субсидирование развития семеноводства, субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических). Тут норматив возмещения финансовых затрат сельчан составляет до 50 процентов от стоимости.

Субсидирование растениеводства осуществляется посредством информационной системы на веб-портале Qoldau.kz.

Приём заявок на получение субсидий осуществляется с 1 февраля по 1 декабря соответствующего года.

Кроме того, предусмотрены меры стимуляции для инвесторов. Это субсидирование по возмещению части расходов, понесённых субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. Оно производится через информационную систему на веб-портале Qoldau.kz.

Добавим, что в рамках программы выплачиваются субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат при закупке сельскохозяйственной техники до 25 процентов (техника и оборудование), а также при приобретении востребованной сельскохозяйственной техники до 30 процентов (трактора, комбайны).

Такая же помощь в виде возмещения затрат предусмотрена на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств до 50 процентов (колодцы, скважины). Кроме того, предусмотрена поддержка по созданию и расширению объектов для откорма скота, созданию и расширению молочно-товарных ферм с долей возмещения 25 процентов.

– Необходимо подчеркнуть, что субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования осуществляется через информационную систему на веб-портале Qoldau.kz, – отметила в заключение Диляра Жылкайдарова. – Ещё субсидирование осуществляется по договорам займа и предусматривает снижение ставки вознаграждения до 10 процентов годовых. В рамках программы субсидии выплачиваются при приобретении сельскохозяйственной техники, пополнении оборотных средств, по займам, выданным на весенне-полевые работы, а также по кредитам, направленным на инвестиционные цели.

Информационные системы субсидирования для подачи заявок работают через интернет. Это, конечно, требует от сельчан владения цифровыми технологиями, необходимой компьютерной грамотностью, но это делается в их интересах. Поэтому нужно умело и с выгодой пользоваться мерами помощи со стороны государства. Поскольку это дело общее, важное, а также взаимовыгодное.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции