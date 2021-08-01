Надежды сельской глубинки

Жители Абайского сельского округа Курчумского района впервые сами выбрали сельского акима. Им стал 47-летний Талгат Бактияров. Новый сельский глава трудился до этого учителем, а затем директором одной из школ района.

В своей предвыборной программе он обещал заниматься вопросами развития сельского хозяйства округа, в том числе увеличением поголовья скота, содействием успешному участию жителей в государственных программах льготного кредитования и выделении грантов, благоустройством… Что же представляет из себя сегодня Абайский сельский округ, какие чаяния и надежды местных жителей предстоит оправдать избранному руководителю? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы побывали в сёлах, поговорили с их жителями.

Административный центр округа – село Бурабай роднит с одноимённым известным казахстанским курортом близ столицы не только имя, но и красивая природа. Также не обделены богатствами ещё два окружных села – Теректыбулак и Койтас. Местные долины, высокогорные джайляу и поля словно созданы для развития животноводства, земледелия. Есть много красивейших природных уголков, где можно развивать туризм. В общем, природный фактор способен оказать серьёзное влияние на подъём местной экономики и социальной сферы.

По информации акимата Абайского сельского округа, население трёх вышеназванных населённых пунктов – 1129 человек. Из них трудоспособных – 681. Основным занятием для местных жителей остаётся сельское хозяйство, животноводство, в частности 28 фермерских хозяйств, считающихся крупными. Они содержат поголовье скота на отгонных фермах. Большинство хозяйств стараются улучшить породные качества имеющегося скота и становятся участниками соответствующей госпрограммы. Одно из них имеет статус племенного.

Социальную сферу представляют три общеобразовательные школы, врачебная амбулатория и медпункт. Позитивным событием в жизни сельчан стало подключение сёл к мобильной связи в рамках государственной программы

«250 +». По информации сельского акимата, на территории округа сейчас работает несколько операторов сотовой связи. Правда, интернет есть только в бюджетных учреждениях.

С основной проблемой сельского округа сталкиваешься уже на пути в Бурабай. Асфальт на этом маршруте неожиданно обрывается, и дорога сменяется гравийкой, причём далеко не лучшего качества. До Бурабая протяженность тряской части дороги – 12 километров, Койтаса – 26 и Теректыбулака – 30 км. Автогрейдер прошёл по гравийной трассе весной. После этого её поверхность не выравнивалась, хотя уже явно этого требует.

Не обходится и без других проблем. Например, село Бурабай, рядом с которым несёт свои воды река Курчум, лишено этой самой воды. Картофель и грядки с овощами бурабайцы поливают из скважин, доставая воду из глубин. Арычная система села приказала долго жить после полного затопления Бурабая большой водой в 2001 году. Тогда бурные потоки, прорвавшиеся через берега, снесли шлюз, всю систему орошения. Позже берег реки был капитально укреплён. Чтобы увидеть всё своими глазами, побывали на месте былого шлюза на береговой линии. При ближайшем знакомстве убедились в том, что там уже ничего не напоминает даже о существовании подобного объекта.

По словам ответственных лиц, чтобы построить новый шлюз, потребуется нарушить имеющуюся береговую дамбу. Это в свою очередь создаст опасность подтопления села. Поэтому село так и не получило доступ к воде. К тому же есть ограничительные нормы, касающиеся укреплённых дамбами берегов водоёмов.

К слову, будучи в Бурабае, нельзя не заметить, что огороды здесь маленькие, урезанные по площади. Размахнуться и высадить широкий, деревенский огород мешает проблема полива. И это на фоне «кусачих» цен на картофель и овощи в районе…

В ходе подготовки этого материала, довелось посетить ещё одно село – Теректыбулак, которое входит в Абайский сельский округ. Кстати, в этом селе располагалась ставка легендарного казахского батыра Кокжал Барака. Здесь проживают его прямые потомки. В общем, село с богатой историей, заслуживающее внимания. Основное занятие теректыбулакцев – разведение скота. Успешных, достигших впечатляющих результатов фермерских хозяйств пока не появилось. В то же время желающих заниматься исконным промыслом становится всё больше. Дело в том, что цены на скот в последние годы серьёзно выросли. Как и на животноводческую продукцию: молоко, сливочное масло, курт, сметану…

Хорошим событием для всех жителей Теректыбулака стало решение проблемы выпаса лошадей. Прежде они были практически без надзора и в летнюю пору заходили на улицы села, да ещё вытаптывали покосы. Косяки гривастых долгие годы оставались головной болью сельчан. Положить этому конец взялся уважаемый местный житель, ныне пенсионер Кумарбек Нурахметов. Он убедил своих земляков в том, что пора наконец переходить к организации выпаса лошадей.

В минувшем году впервые за многие годы теректыбулакцы занялись земледелием. Сделали это қандасы из Китая. Они вспахали землю и теперь выращивают на ней просо. Нынче появились желающие из числа местных жителей последовать хорошему примеру. Однако без проблем не обходится. Рассказал о них местный активист Али Смагулов. По его словам, не хватает поливной воды для покосов и полей, уровень воды в питающей сельхозугодья реке Каратал упал. Решением проблемы может стать плотина, которая позволит накапливать поливную влагу.

Заглянув в двухэтажную школу села, застали там активный ремонт. Школьный контингент насчитывает 53 ученика, хотя школа рассчитана на большее их число. Как и во всякой глубинке, сокращение числа учащихся – главная боль сельских учителей. Впрочем, есть и надежды на улучшение положения; растёт рождаемость, функционирует мини-центр, куда ходят малыши. Персонал местного клуба составляют заведующая Гуляй Нурахметова и библиотекарь Галина Нурпеисова. Они рассказали о том, как работают в условиях карантинных ограничений. В следующем году ожидается капитальный ремонт здания культурного учреждения.

В сёлах, которые жили на момент нашей встречи в ожидании выборов акима округа, не мог не задать вопрос: какими качествами должен обладать сельский глава? В своих ответах собеседники были едины в том, что ждут человека, близкого к народу, вникающего в их жизненно важные вопросы и готового работать над их решением. На сегодняшний день выбор сделан, избранный аким настроен оправдать эти надежды. А мы будем следить за развитием ситуации в этом и других сельских округах, которые впервые самостоятельно избрали руководителя.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район