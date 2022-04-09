Надежды приграничного района

Вопросы обеспечения школ надёжным доступом к интернету, снабжения населения питьевой водой, ремонта сельских дорог, медицинских учреждений оказались в фокусе внимания главы региона Даниала Ахметова в ходе его рабочей поездки в Курчумский район.

Актуальные проблемы, поднимаемые местными жителями, а главное – реальные пути их решения стали главными темами встречи с общественностью и депутатами.

В своём отчёте аким Курчумского района Дулат Кажанов отметил, что приграничный регион динамично развивается, есть позитивные сдвиги, связанные с реализацией программ и проектов, разработанных по поручению Главы государства.

– Большие надежды жители связывают со строительством моста через Бухтарминское водохранилище, что позволит дать старт многим успешным бизнес-проектам. Напомню, в районе ждали этого события больше 50 лет, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Прозвучали вопросы, связанные с обеспечением питьевой водой и интернетом. Что касается последнего, то из 44 населённых пунктов района доступ к интернету есть в 25, в этом году будет установлено оборудование ещё для 13 сёл, а в следующем – для оставшихся шести населённых пунктов.

Отметим, что курчумцы ждут окончания строительства и возлагают на будущий мост большие надежды. Сейчас из-за закрытия ледовой переправы они вынуждены делать большой круг, чтобы добраться в областной центр. Так бывает каждый год, пока не начнётся навигация и пойдут паромы с людьми и авто от одного берега к другому.

Также на встрече затронули актуальные темы строительства и ремонта дорог, ведущих к популярным туристическим зонам, расположенным, к примеру, у села Урунхайка и горного озера Маркаколь. В создании современных коммуникаций и соответствующей инфраструктуры заключается ключ к решению проблем.

О том, насколько важны на сегодняшний день все виды коммуникаций, включая мостовый переход через Бухтарминское водохранилище, надёжные каналы связи посредством широкополосного интернета, операторов мобильной и традиционных телефонных сетей, знают все. Это позволит сделать несравненно ближе к центрам даже самые отдалённые географические точки Восточного Казахстана ещё и с помощью разветвлённых транспортных артерий. Решение проблем требует комплексного подхода, который заложен в основу целевого развития сельской глубинки.

– Отмечу, Курчумский район входит в программу развития приграничных территорий, особое внимание мы обращаем на здравоохранение, – сделал особый акцент глава региона. – Я побывал в районной больнице, она оснащена всем необходимым оборудованием, требуется ремонт родильного отделения, и мы обязательно его сделаем. Также жители района попросили организовать Центр судебной экспертизы, и я поручил рассмотреть этот вопрос совместно с профильными ведомствами. Ещё раз хочется сказать, что район динамично развивается, и мы будем поддерживать все перспективные проекты.

Кроме того, Даниал Ахметов ответил на ряд актуальных вопросов, заданных местными жителями.

О социально-экономическом, культурно-спортивном развитии в отчётном докладе перед населением подробно рассказал аким Курчумского района Дулат Кажанов. В частности, он отметил, что в рамках государственных программ развития малого и среднего бизнеса в районе реализовано 62 проекта на сумму 380 млн тенге.

Деловая активность сельских жителей всегда вызывает оптимизм, но есть в районе и другие характерные приметы времени. Это относится к развитию промышленности, которая может в будущем придавать сельским территориям индустриальные контуры и черты. В прошлом году объём промышленной продукции в Курчумском районе составил 6,5 млрд тенге с ростом на 22,5 процента. В экономику района привлечено 12 млрд тенге инвестиций с увеличением в два раза.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции