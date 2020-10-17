Надень маску 

В регионе действуют мобильные группы по проверке масочного режима.

В областном центре усиливается контроль за соблюдением горожанами санитарно-эпидемиологических требований. Так, с 16 октября начали работу специальные мониторинговые группы, в задачу которых входит выявление нарушений действующих постановлений и санитарных правил, в том числе проверка ношения масок в общественных местах и транспорте.

В состав мобильных групп вошли представители акимата, управления полиции и СЭС, партии Nur Otan и общественности.

Напомним, согласно действующим Санитарным правилам, утверждённым Приказом министра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года, в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также в случае приёма пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

За нарушение вышеназванных требований согласно части 1 статьи 425 КоАП РК предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для физических лиц сумма штрафа составляет 30 МРП, субъектов малого предпринимательства – 230 МРП, среднего – 310 МРП, крупного – 1600 МРП.

Дарья Рокотова