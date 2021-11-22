Наделы в резерве

Более 23 тысяч человек ждут очереди на получение земельного участка в Семее.

На сегодняшний день список граждан на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в городе составляет 23 826 человек.

Однако согласно генплану и плану детальной планировки, всего зарезервировано 13 000 земельных отводов. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Кудайберген Сеильханов.

Постановлением областного акимата было принято решение о приостановлении отводов земельных участков под строительство до утверждения генплана города. Согласно утверждённому плану, для индивидуального жилищного строительства по Семею предусмотрено 10 жилых массивов общей площадью 4070,3 гектара, количество земельных участков – 13 715. Подведены коммуникации в жилых массивах Ушактар и Комсомольский.

– В прошлом году ТОО «Семей курылыс материалдары» по программе «Одноэтажный Восток» было предоставлено 10 земельных участков, где построено 10 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 148,0 квадратных метров. После введения в эксплуатацию они были выкуплены отделом ЖКХ путём проведения конкурса, – сообщил Кудайберген Сеильханов.

Оставшиеся земельные участки зарезервированы для дальнейшей реализации госпрограммы «Одноэтажный Восток». Также в этом году было выдано 48 земельных участков для очередников, из них 31 – уже оформлен.

Флора Левина

Семей