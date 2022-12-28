Спорт

Начальная точка зимнего сезона

28.12.2022
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В Усть-Каменогорске прошёл двухдневный открытый чемпионат Восточно-Казахстанской области по лёгкой атлетике. Свыше двухсот подростков и юношей пробовали свои силы в прыжках в высоту, беге на различные дистанции и эстафете.

Соревнования были отборочными к предстоящему чемпионату Казахстана и чемпионату Азии.

– Это начальная точка нового зимнего сезона. Всего в соревнованиях приняли участие 131 мужчина и 98 женщин из Риддера, Усть-Каменогорска, Семея, Зайсанского, Курчумского, Глубоковского, Уланского районов и посёлка Новая Бухтарма. Атлеты из соседней области Абай тоже принимали участие, поскольку чемпионат открытый, – рассказал главный судья соревнований, старший тренер ВКО по лёгкой атлетике Владислав Лёшин. – Победители и призёры чемпионата попадают в состав сборной ВКО и будут представлять регион на предстоящих республиканских соревнованиях.

По словам главного судьи, больше всего призовых мест заняли спортсмены из Усть-Каменогорска и Риддера. Из районов и по массовости, и по достижениям лидером является Глубоковский район.

Результатами прошедших соревнований остались довольны как сами юные атлеты, так и их тренеры.

– Хорошо выступили наши ребята, достойно. Для спортсменов эти соревнования были отборочными на юниорский чемпионат Казахстана. В итоге на республиканские соревнования из нашего города поедут Михаил Горлов, Арина Гладышева и Никита Петяхин, – рассказала тренер ДЮСШ города Риддера Татьяна Васильева. – Остальные ребята будут бороться за выход на республику на таком же чемпионате в феврале следующего года. Порадовали самые юные спортсмены 2010–2011 годов рождения. У нас четыре первых места в эстафете, одно третье. Девочки из младшей возрастной категории хорошо выступили в составе эстафетной команды и выиграли обе эстафеты, мальчики 2007–2008 г.р. выиграли две эстафеты. В личном зачёте у нас получилось девять первых мест, четыре вторых и семь третьих. Результатами довольны, общие впечатления от соревнований остались приятные.

По мнению тренера, это первый старт, и ребята ещё не вошли в соревновательный режим, основные надежды – на февральские выступления. По словам Татьяны Васильевой, больше всего эмоций вызвали ребята, которые выступали впервые и ещё не видели такого большого манежа, их пугал даже стартовый выстрел. Но тем не менее, юные спортсмены сделали всё, что могли, отработали по максимуму, и каждый без исключения установил личные рекорды. Тренер с уверенностью отметила, что подрастает достойная смена, юные спортсмены Восточного Казахстана невероятно талантливые.

Молодым легкоатлетам есть к чему стремиться, ведь их старшие коллеги уже неоднократно покоряли мировые пьедесталы. Совсем недавно восточноказахстанские спортсмены Андрей Соколов и Элина Михина завоевали золотые медали на Международном турнире по лёгкой атлетике на призы А. Туякова на дистанции 400 метров. Турнир проходил в середине декабря в Астане, в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan».

Ауяжан Утеулинова

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28.12.2022
695

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