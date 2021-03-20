Начали с побед

«Торпедо» одержало победу в двух первых играх в 1/4 финала плей-офф.

Первый соперник усть-каменогорской дружины – команда «Алматы». В двух стартовых матчах 1/4 финала плей-офф PRO Ligasy «Торпедо» нанесло им поражение.

Счёт в первой игре был открыт на восьмой минуте: Александр Угольников выдал пас от лицевой линии Александру Архипову, который с ходу с кистей направил шайбу в дальний угол. Хозяева попытались перехватить инициативу, и им удалось заработать численное преимущество: Никита Баженов вошёл в зону и нанёс точный бросок в угол – 1:1. На 32-й секунде второго периода не получился бросок у Никиты Сироткина, но подключившийся к атаке Сергей Кузнецов успел к отскочившей шайбе и неотразимо бросил – 1:2.

Затем Дмитрий Стулов от синей линии сделал наброс в сторону ворот, а Кирилл Савицкий закрыл обзор вратарю – 1:3. Алматинцы сократили отставание до одной шайбы в результате быстрой контратаки: Нурсултан Бельгибаев ворвался в зону слева и выдал идеальный пас Ивану Киселёву – 2:3. До второго перерыва Стас Петросян прорвался к воротам Максима Грязнова и ювелирным броском восстановил отрыв в две шайбы – 2:4.

В заключительной трети торпедовцы владели инициативой, демонстрируя свой более высокий класс. Кирилл Савицкий, убежав один на один с вратарём, не оставил ему шансов, а за 25 секунд до финальной сирены Дмитрий Белохонов без сопротивления «расстрелял» ближний угол ворот.

Вторая встреча между «Алматы» и «Торпедо» в рамках 1/4 финала плей-офф получилась более интригующей. Уже на пятой минуте Александр Шин замкнул «подкидку» Ивана Кучина и открыл счёт в матче. Менее трёх минут потребовалось алматинцам, чтобы восстановить равновесие: Денис Клемешов вошёл в зону по центру и нанёс хлесткий бросок – 1:1. «Торпедо» сумело выйти вперед благодаря меткому броску Александра Дзедаева в дальний угол, но не прошло и минуты, как защитник «Алматы» Руслан Курсакбаев от синей линии поразил ворота Андрея Шутова – 2:2.

Во втором периоде хозяева вышли вперед: Максим Юшков добил шайбу в пустой угол после отскока от вратаря – 3:2. В ответ Кирилл Савицкий в падении с неудобной позиции «прострелил» на «пятак», а Иван Кучин в касание направил шайбу в пустые ворота – 3:3. Игра пошла до первой ошибки, команды придерживались атакующей модели. «Торпедо» вновь стало играть первым номером, с контролем шайбы.

В заключительном периоде устькаменогорцы упустили несколько верных шансов для взятия ворот, и, тем не менее, нашей команде удалось добиться победы в основное время: Иван Кучин броском от синей линии оставил не у дел Павла Полуэктова. «Торпедо» ведёт в серии – 2:0.

Дмитрий Одинцов