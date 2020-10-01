Начал дело… и пропал 

В этом году в рамках празднования 175-летия Абая казахстанские регионы планировали сделать Семею подарок – благоустроить дворы.

Предполагалось, что девять регионов страны преобразят 30 дворов города. Однако позже стало известно, что большинство из них отказались от обещанного. Причина тому, согласно полученным официальным письмам, – отсутствие финансирования в связи с пандемией коронавируса.

Так, на сегодняшний день в городе ведут работы по благоустройству только представители Шымкента, Жамбылской и Актюбинской областей. Но и тут не всё гладко. Жители дворов, в которых ведутся работы, возмущены затянувшимся ремонтом и в целом его качеством. Например, по словам семейчан, в одном из дворов рабочие уложили новый бордюр прямо у крыльца подъезда, перегородив им путь в собственные квартиры. И подобных жалоб поступает немало.

Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ Семея. По словам сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства, проблемы действительно есть, и если по одним объектам всё упирается в отсутствие необходимых материалов, то по другим – ответственность ложится на плечи нерадивых подрядчиков.

– Представители Жамбылской области уже завершают работы в трёх дворах. На сегодня их выполнено около 90 процентов, – говорит главный специалист отдела ЖКХ Алия Токишева. – Актюбинская область изначально планировала благоустроить четыре двора, однако в связи с тем, что из бюджета не было выделено средств, они продолжили работы на спонсорские деньги, благоустраивают лишь один двор. Шымкентцы продолжают обустраивать дворы на улицах Карменова, Рыскулова, Глинки и Чайжунусова-Павлова. Работы затянулись, поскольку на сегодня ожидается поставка необходимых материалов для асфальтирования. К нам действительно поступают жалобы от жителей. Но заказчиком и подрядчиком являемся не мы, а компания из Шымкента. Потому мы отправили письмо их руководству, дабы решить эти проблемы.

Впрочем, жалобы имеются не только на объекты шымкентского подрядчика. Жители домов улиц Шакарима, Жамакаева и Кабанбай батыра жалуются на незавершённый ремонт в их дворах. Здесь благоустройством должна была заниматься компания из Атырау. Работы начали в конце августа, однако после возникли необъяснимые проблемы, ремонт был приостановлен, и сложилась ситуация, как говорится, ни туда ни сюда, ведь землю строители уже перерыли, а ремонт на грани срыва.

– К юбилею Абая компания из Атырау также обещала благоустроить дворы, – поясняет Алия Токишева. – Изначально, согласно официальному письму, на благоустройство четырёх дворов было направлено 372 миллиона тенге. Главный подрядчик приехал, они договорились с местной компанией ТОО «Шығыс сапа», после чего последние начали работу. Однако позже руководство в Атырау сменилось, и деньги выделять они уже не хотят. Притом что местная компания уже вложила в проект благоустройства порядка 6–7 миллионов тенге. На сегодняшний день работы там приостановлены, земля перерыта, жители справедливо высказывают недовольство.

14 сентября городской отдел ЖКХ направил руководству компании письмо, на которое в течение 15 дней должен прийти ответ о дальнейшей судьбе дворов: либо подрядчик отказывается от проекта, либо всё же профинансирует благоустройство. В случае если будет решено остановить работы, в ЖКХ Семея намерены направить письмо в Правительство и просить финансирования из бюджета для возобновления работ.

– Работу во дворах ведь в любом случае нужно завершить. Единственное, что будут некоторые проблемы в связи с погодными условиями: холод, слякоть и грязь, но всё завершат, как бы там ни было, – заключила Алия Токишева.

К слову, по истечении пятнадцати дней ответ от подрядчика не пришёл. Как будут развиваться события дальше, покажет время, но в любом случае, как уверяют в городском ЖКХ, начатая работа будет обязательно завершена.

Наргиза Омарканова

Семей