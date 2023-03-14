Наблюдатели от ОБСЕ

За предстоящими парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать почти 400 представителей ОБСЕ.

Об этом сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Ожидается, что от ОБСЕ на предстоящие выборы прибудут: ирландский политик Оуэн Мерфи в качестве главы миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, директор Бюро Маттео Мекаччи, австрийский депутат Райнхольд Лопатка в качестве главы делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Республики Кипр Ирен Хараламбидес в роли главы миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт.

– Такое внимание со стороны ОБСЕ – это результат активной и целенаправленной работы Казахстана с этой организацией, а также свидетельство огромного интереса и поддержки в международном сообществе масштабных реформ в нашей стране, инициированных и проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым с целью построения Справедливого Казахстана, – подчеркнул Роман Василенко.

Насима Халелова