На земле нужно работать

Фундаментом, обеспечивающим основу независимости Казахстана, долгие годы является агропромышленный комплекс страны.

За годы независимости сельское хозяйство Казахстана прошло сложный путь, преодолев пик спада производства, который был на этапе перевода экономики на рыночные механизмы управления. А с 1999 года отрасли сельхозпроизводства начали динамично развиваться повсеместно. За период независимости агропромышленный комплекс страны достиг значительных результатов, демонстрируя рост производства, увеличение производительности труда, обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли. Достигнута самообеспеченность основными продуктами питания, произошёл значительный рост экспорта зерновых и масличных культур, а также продукции рыболовства.

Одним из первых хозяйств, перешедших в частную собственность, стала агрофирма «Приречное» в Семее. Глава хозяйства Мухит Тумабаев, который стоял у самых истоков её создания, поделился своими воспоминаниями о становлении казахстанского сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

– Мы первое хозяйство, которое организовало частную собственность. Я сюда приехал в 1979 году, живу здесь 42 года, и всё это время работаю. На должности первого руководителя уже 30 с лишним лет. Первое время было, конечно, непросто. Президент страны тогда принимал моментальные решения, другого выхода не было. Все получили самостоятельность и независимость. Было тяжело, но выбранный путь был единственно правильным. Тогда была плановая система. Мы, руководители, скотникам и чабанам не могли выплачивать заработную плату больше положенного, был определённый лимит. Это ведь не рыночные отношения, где всё по контракту, по договору, – вспоминает Мухит Тумабаев.

Глава агрофирмы также рассказал, что не раз встречался с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым для обсуждения дальнейших шагов в развитии агропромышленного бизнеса. Он также отметил, что агробизнесом в современных реалиях заниматься довольно выгодно.

– Мне приходилось несколько раз выступать перед Елбасы. В те годы Президент лично собирал работников агропрома, обменивался мнениями, спрашивал, как нужно дальше работать. На совещания я ездил часто. В 1994 году поехал в Голландию и привёз, можно сказать, технологию выращивания картофеля. Прогресс сейчас идёт вперед. Берите землю, вот вам техника, вот вам скот – работайте. А сейчас многие не совсем правильно толкуют реформы. К примеру, продадут 30 голов скота и покупают дорогую иномарку, а земля пустует. Так нельзя. На земле нужно работать! Со стороны государства делается всё, чтобы народ возделывал землю, занимался животноводством. Для того чтобы дело спорилось, нужно быть патриотом, вносить свой вклад в развитие страны, – заключил Мухит Тумабаев.

Агрофирма «Приречное» создана в первые годы независимости и на сегодняшний день является одним из крупнейших хозяйств Семейского региона, которое вносит большой вклад в развитие экономики. Предприятие обеспечивает овощами ближайшие регионы, разводит племенной скот, занимается крупными проектами по экспорту мяса.

Наргиза Омарканова

Семей