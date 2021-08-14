На взлётной полосе

Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября.

Реконструкция воздушной гавани областного центра ведётся с опережением графика. Об этом в ходе посещения аэропорта сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Работы по реконструкции воздушной гавани Усть-Каменогорска вышли на финишную прямую. В ближайшее время на аэродроме будет установлено светосигнальное оборудование и построено здание, куда переедет часть технических служб.

В ходе модернизации аэродрома старая взлётно-посадочная полоса была заменена на новую, с современным покрытием. При этом её длина увеличилась до 2,8 км, а ширина – до 60 метров. Новые характеристики ВПП соответствуют мировым стандартам и позволят увеличить число направлений и маршрутов, а также принимать самолёты более высокого класса.

В регион уже прибыла специальная комиссия, которая проведёт сертификацию аэропорта. Также предусмотрены плановые облёты под руководством специалистов Комитета гражданской авиации.

По словам главы региона, в последний раз реконструкция аэропорта Усть-Каменогорска проводилась в далёком 1996 году, поэтому обновление было продиктовано временем.

– С 1 октября воздушная гавань областного центра возобновит свою работу, – сообщил после посещения объекта Даниал Ахметов.

Необходимо добавить, аким области дал поручение подготовить документацию по проекту реконструкции самого здания аэропорта, чтобы сделать пребывание пассажиров в нём более комфортным.

Пресс-служба акимата ВКО