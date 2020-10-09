На высоте Абая 

На пике Абая в честь 175-летия со дня рождения великого казахского просветителя водрузили Государственный флаг Республики Казахстан. В восхождении на вершину принимали участие военнослужащие ВКО.

Военнослужащие Сил специальных операций ВС Республики Казахстан совершили восхождение на пик Абая, который находится в отроге хребта Заилийского Алатау на высоте 4010 метров.

Движение по маршруту участники восхождения начали с базового лагеря «Ворота Туюк-Су». В ходе преодоления сложных сейсмоопасных участков и труднодоступных скал военнослужащие продемонстрировали боевую выучку и настоящее мастерство. В составе группы были и альпинисты, которые впервые покоряли эту высоту.

Достигнув вершины, военнослужащие водрузили на ней Государственный флаг Республики Казахстан. На пике также была установлена памятная мраморная плита от имени Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ева Ким