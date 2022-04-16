На выгодных условиях

Программу льготного автокредитования в Казахстане запустят в конце апреля текущего года.

Так, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено на обновление парка автобусов в регионах Казахстана. Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на льготных для заёмщика условиях.

Например, ставка вознаграждения составит четыре процента. Сумма кредитования – не более 10 млн тенге со сроком финансирования не более семи лет. Первоначальный взнос – от нуля процентов, при этом стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге.

– Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заёмщикам, – учточнили в ведомстве.

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заёмщика более одного раза в течение двух лет.

В МИИР РК сообщили, что будет сделан ориентир на отечественный автопром.

Ерик Абитов