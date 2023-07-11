На выгодных условиях

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Как принять участие в программе микрокредитования молодёжи?
Программа микрокредитования молодёжи реализуется Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.
Аграрная кредитная корпорация выступает поверенным (агентом) в рамках программы микрокредитования молодёжи и реализует функции по приёму документов, оценке бизнес-проекта, подготовке соглашений о кредите и залоге, передаче суммы кредита заёмщику, проверке целевого использования кредита, мониторингу обеспечения, осуществлению расчётов с заёмщиками, приёму платежей от заёмщиков, работе с просроченной задолженностью и подаче отчётов в уполномоченные органы.
Микрокредитование направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет, срок регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи заявки не превышает пяти лет. В программе также могут участвовать представители работающей молодёжи.
Условия кредитования:
Сумма займа: до 5 миллионов тенге
Ставка вознаграждения: 2,5% годовых
Срок займа: для развития животноводства – до 7 лет, для других направлений бизнеса – до 5 лет
Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита.
Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве залога принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).
Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»,
Филиал по Восточно-Казахстанской области
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 51
Телефон 8 701 006 16 51
Е-mail info-vko@agrocredit.kz
Директор Солтанбаева Гульнур Зиранкановна
Адреса филиалов указаны на сайте agrocredit.kz.
Перечень необходимых документов:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) бизнес-план по проекту;
3) справки из обслуживающего банка о наличии счёта;
4) справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);
5) документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;
6) отчёт об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
7)документы по залогодателю и залоговому обеспечению.
Микрокредиты выдаются на любые цели, за исключением следующих:
приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретение земельных участков (с любым целевым назначением);
приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции);
производство или приобретение оружия (в том числе составных для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
организация и (или) развитие игорного бизнеса;
деятельность, связанная с террористической и любой иной деятельностью, запрещённой законодательством Республики Казахстан;
выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и вина из винограда собственного производства;
приобретение табачной и/или алкогольной продукции;
погашение кредиторской задолженности;
личные потребительские цели, не связанные с ведением бизнеса.
Решение о выдаче микрокредита принимает комиссия, созданная при акимате, в которую войдут депутаты маслихатов, представители госорганов, Палаты предпринимателей «Атамекен», НОУ, бизнес-сообщества, средств массовой информации. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседании комиссии, которая осуществит оценку и выбор наиболее перспективных из них.
Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно, на основе чётких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Они должены быть актуальными, аргументированными, экономически обоснованными, общественно значимыми, жизнеспособными, с чётким планом действий.