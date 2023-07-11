На выгодных условиях

Как принять участие в программе микрокредитования молодёжи?

Программа микрокредитования молодёжи реализуется Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Аграрная кредитная корпорация выступает поверенным (агентом) в рамках программы микрокредитования молодёжи и реализует функции по приёму документов, оценке бизнес-проекта, подготовке соглашений о кредите и залоге, передаче суммы кредита заёмщику, проверке целевого использования кредита, мониторингу обеспечения, осуществлению расчётов с заёмщиками, приёму платежей от заёмщиков, работе с просроченной задолженностью и подаче отчётов в уполномоченные органы.

Микрокредитование направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет, срок регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи заявки не превышает пяти лет. В программе также могут участвовать представители работающей молодёжи.

Условия кредитования:

Сумма займа: до 5 миллионов тенге

Ставка вознаграждения: 2,5% годовых

Срок займа: для развития животноводства – до 7 лет, для других направлений бизнеса – до 5 лет

Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве залога принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»,

Филиал по Восточно-Казахстанской области

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 51

Телефон 8 701 006 16 51

Е-mail info-vko@agrocredit.kz

Директор Солтанбаева Гульнур Зиранкановна

Адреса филиалов указаны на сайте agrocredit.kz.

Перечень необходимых документов:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) бизнес-план по проекту;

3) справки из обслуживающего банка о наличии счёта;

4) справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);

5) документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

6) отчёт об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

7)документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели, за исключением следующих:

приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретение земельных участков (с любым целевым назначением);

приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции);

производство или приобретение оружия (в том числе составных для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

организация и (или) развитие игорного бизнеса;

деятельность, связанная с террористической и любой иной деятельностью, запрещённой законодательством Республики Казахстан;

выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и вина из винограда собственного производства;

приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

погашение кредиторской задолженности;

личные потребительские цели, не связанные с ведением бизнеса.

Решение о выдаче микрокредита принимает комиссия, созданная при акимате, в которую войдут депутаты маслихатов, представители госорганов, Палаты предпринимателей «Атамекен», НОУ, бизнес-сообщества, средств массовой информации. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседании комиссии, которая осуществит оценку и выбор наиболее перспективных из них.

Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно, на основе чётких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Они должены быть актуальными, аргументированными, экономически обоснованными, общественно значимыми, жизнеспособными, с чётким планом действий.