На всех парах

Спортсменки клуба Altay Athletics стали призёрами престижных мировых соревнований.

Казахстанские легкоатлетки блестяще выступили в Анталье (Турция) и Ле Люке (Франция), завоевав золотые медали.

Жанна Мамажанова стала первой на международных соревнованиях во Франции в беге по шоссе. Она пробежала 9500 км с результатом 31 мин. 51.58 с. Спортсменка отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит тренироваться, ставить новые цели.

Первое место на Открытом чемпионате по спортивной ходьбе в Турции заняла Галина Якушева. Она выступила со следующим результатом – 1 ч. 35 мин. 37 с.

Отметим, из года в год спортсмены клуба Altay Athletics демонстрируют прекрасную форму и становятся призёрами престижных международных состязаний.

Ания Есмухамет