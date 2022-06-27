На воде и на суше

Спасатели Урджарского района проводят профилактические мероприятия с отдыхающими на побережье Алаколя.

Сотрудники Управления по ЧС Урджарского района совместно с отрядом пожарных караулов и водоспасателей, несущих дежурство на берегу озера Алаколь, ежедневно проводят утреннюю строевую разнарядку.

В рамках этого мероприятия даются инструкции по соблюдению дисциплины, этического кодекса, правил дорожного движения, технической безопасности. Дополнительно проводится инструктаж среди отдыхающих по пожарной и водной безопасности. Им напоминают, что о возникновении чрезвычайной ситуации следует сообщать на каналы 101, 112.

На днях сотрудники УЧС района дополнительно провели в детском лагере «Урджарайым» открытый урок по пожарной и водной безопасности.

– На побережье Алаколя регулярно проводятся профилактические мероприятия с владельцами баз отдыха, – сообщили представители ведомства. – Работа в этом направлении будет продолжена.

Ерик Абитов

Урджарский район