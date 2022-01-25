На вирусном фронте без перемен

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Восточно-Казахстанской области остаётся напряжённой. В регионе увеличился процент занятости коечного фонда.

Коронавирусная инфекция не собирается сдавать позиции, в регионе ежедневно регистрируются новые случаи заболевания. Так, по официальным данным Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, на 24 января зафиксировано 290 случаев заболевания COVID-19, из которых 237 – симптомных и 53 – бессимптомных.

Стоит отметить, что за выходные увеличился общий процент занятости коечного фонда до 15,5.

Вместе с тем, за сутки из медицинских учреждений выписано 12 пациентов. Стационарную медицинскую помощь продолжает получать 271 пациент.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 24 января Восточно-Казахстанская область по-прежнему находится в «красной» зоне, как и другие регионы страны, кроме Туркестанской области, которая расположилась в «жёлтой» зоне.

Специалисты отмечают, во многом на ухудшение эпидемиологической обстановки повлияли сами жители, которые стали чаще посещать места массового скопления людей, перестали носить защитные маски, а также пренебрежительно относятся к соблюдению социальной дистанции.

Вероятность возникновения новых волн коронавирусной инфекции и степени её влияния на организм зависит и от отношения к вакцинации и ревакцинации. Медики подчёркивают, вакцины нисколько не вредят иммунитету, наоборот, они позволяют выработать антитела для защиты организма от вирусной атаки.

COVID-19 – коварный вирус. Мутировавшие штаммы вызывают множество осложнений как у пожилых людей, так и у молодёжи. Практика показала, что наибольшему риску заражения подвержены именно непривитые люди – заболевание у них протекает в тяжёлой форме. Поэтому врачи рекомендуют, как можно быстрее поставить прививку против коронавирусной инфекции, включая ревакцинацию.

Даже если вы уже переболели COVID-19, всё равно необходимо пройти вакцинацию, поскольку новые штаммы вируса, в том числе «омикрон», могут вызвать серьёзные осложнения и привести к тяжёлым последствиям.

Добавим, по данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, с начала кампании по массовой иммунизации населения первым компонентом привились 912 496 восточноказахстанцев, второй компонент вакцины получили 904 072 жителя области.

Активными темпами продолжается и ревакцинация. Её прошли уже более 154 тысяч восточноказахстанцев.

По информации областного управления здравоохранения, для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции в регион поступила 21 тысяча доз вакцины «Спутник Лайт». Она распределяется по медицинским учреждениям и в скором времени будет доступна для восточноказахстанцев.

Помимо этого, прививку Comirnaty Pfizer/BioNTech получили 170 611 человек, из них беременные от 16 до 37 недель – 4 532, кормящие – 12 627, а также дети и подростки старше 12 лет – 151 547.

Отметим, Comirnaty Pfizer доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет и медработников. Этот препарат в качестве третьей, бустерной дозы уже получили 1565 человек.

Александра Исаева

Фото из открытых источников