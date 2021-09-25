На вес золота

В Курчумском районе пресечена незаконная деятельность артели старателей.

Существующие проблемы экологии в стране неоднократно отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, указывая на факты варварского отношения людей к окружающей среде.

Одним из таких отрицательных примеров стала деятельность старателей в Курчумском районе. Прежде чистейшая река Калжыр, вытекающая из реликтового озера Маркаколь, подверглась загрязнению золотодобытчиками, работающими в верховьях водоёма.

Компетентные органы области провели рейды в бассейне Калжыра. Поводом для экологических расследований стали обращения местных жителей. Сельчане уверяли, что старатели сбрасывали в водоём технологические стоки. Факт загрязнения очевидцы зафиксировали на видео.

Итоги проведённых проверок и принятых мер по данному делу были озвучены на пресс-конференции заместителем акима области Ержаном Нурбаевым и председателем Комитета экологии регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухаром Жолдасовым.

Спикеры сообщили, что в мае этого года была остановлена деятельность пяти индивидуальных предпринимателей, объединённых в одну артель, на прииске участка Шандыбулак.

Установлено, что ИП «Хван», под чьим началом работали старатели, вопреки условиям лицензии, использовал тяжёлую технику, незаконно произвёл возведение дамб, прудов-отстойников. Всё это послужило изменению русла реки и нарушению экологического баланса территории. В связи с этими нарушениями у предпринимателя была отозвана лицензия на осуществление старательской деятельности.

– Пятого сентября индивидуальный предприниматель Сергей Хван во исполнение судебного постановления произвёл снос незаконно возведённых дамб и прудов в русловой и надпойменной части реки Калжыр и ручья Шандыбулак. Это послужило причиной поднятия на поверхность водоёма ильного осадка, концентрация которого составила порядка 54 процентов. Загрязнённая вода попала в русло реки. Наряду с этим результаты лабораторных исследований отобранных проб воды показали отсутствие в ней следов химических примесей, – отметил Ержан Нурбаев.

Спикер также добавил, что, по результатам повторных анализов, качество воды в реке значительно улучшилось, содержание взвешенных веществ снизилось до минимальных показателей, что свидетельствует о частичном восстановлении качества воды до естественного природного состояния.

По словам Зулфухара Жолдасова, после отзыва лицензии старатели обязаны произвести рекультивацию использованного участка и ликвидировать все последствия своей деятельности не позднее 11 декабря этого года.

К слову, за самовольное возведение дамб и разрушение водного рельефа реки Калжыр, за незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды и за неисполнение решения суда по сносу самовольных строений на ИП «Хван» наложены штрафы на общую сумму 291 700 тенге.

Вместе с тем экспертной группой проводится оценка стоимости затрат на восстановление природных ресурсов. В зависимости от этой суммы, уполномоченными органами будет применена уголовная либо административная ответственность виновных лиц.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников