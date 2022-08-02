На велостарт выходят лучшие команды

В минувшее воскресенье состоялось торжественное открытие традиционной многодневной велосипедной гонки «Школьник Казахстана – 2022».

В течение недели 100 молодых спортсменов со всего Казахстана поборются за первенство в велоспорте.

На мероприятии присутствовали представители Республиканского научно-практического центра «Дарын», РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» и РОО «Федерация велосипедного спорта ВКО».

Организаторы «Школьник Казахстана – 2022» признаются, что из-за ковидных ограничений в формате республиканского соревнования чемпионат проводится впервые. Раньше велогонке присуждалась международная категория.

– Это одно из самых успешных соревнований за десятки лет. Многие ребята участвуют в нём не первый раз, потому что чётких возрастных ограничений у нас нет. Каждый год выбирается разная допустимая планка для участников. В этом году на трассах поедут юниоры, 17-18 лет, допускаются ребята помладше – 15-16 лет. При этом все четыре возраста семь дней будут в равных условиях. Гонка для такого молодого возраста очень длинная, сложная, но мы уверены, что молодые таланты с ней успешно справятся. Победители в будущем смогут представлять страну на «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия», – рассказывает представитель Республиканской федерации велосипедного спорта Матвей Никитин.

Участникам предстоит за неделю преодолеть восемь этапов, которые пройдут за городом. Большие трассы с хорошим горным рельефом возможно найти только за пределами Усть-Каменогорска. Такие маршруты проходят в Восточно-Казахстанской области с начала 2000 года.

– В прошлые годы я сюда приезжала на соревнования в качестве участницы. Теперь наблюдаю, как приезжают со всей страны не только юноши, но и девушки. При этом все ребята показывают неплохие результаты. Только на первый взгляд может показаться, что велоспорт – это легко: сел и катишься… На самом деле надо уметь правильно распределять силу на подъёмы, спуски, серпантины. В ВКО местность позволяет не просто покорять рельефы, но и наслаждаться природой. Для меня интересно вместе с участниками заново видеть красивые пейзажи, – признаётся представитель республиканского научно-практического центра Министерства образования и науки РК Мира Мухамадиева.

Для участников от каждой области организуются технические машины, где располагаются механик и тренер команды. Они помогают спортсменам во время гонки – предоставляют воду и перекусы. Все этапы спортсменов сопровождают сотрудники полиции, чтобы не допустить аварийных ситуаций на дороге.

– В прошлом и позапрошлом годах я участвовал в велогонке в качестве спортсмена. В этом году буду сопровождать наших парней, помогать им морально и физически, – делится член сборной Казахстана по велоспорту и бронзовый призёр Национального чемпионата Казахстана по маунтинбайку Андрей Нитяжук.

По словам президента Федерации велосипедного спорта Елены Нитяжук, все этапы ценятся среди велосипедистов из-за богатого на спуски и подъёмы рельефа. Многие спортсмены приезжают заранее в Восточно-Казахстанскую область, чтобы оценить выбранные трассы. Некоторые участники проедут этапы впервые – им только 15 лет, но все надеются на победу.

– Я занимаюсь велоспортом четвёртый год, уже участвовал в других соревнованиях. В «Школьник Казахстана – 2022» только пробую силы. Хочется войти в пятёрку лучших, – комментирует юный участник соревнований Аян Касымов.

Напомним, что это не первое соревнование такого уровня, которое проводится в области. В сентябре 2021 года в ВКО состоялась республиканская многодневная гонка «Путь Абая», по итогам которой команда Восточно-Казахстанской области заняла третье место.

Алина Горбунова

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