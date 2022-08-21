На велосипеде за медалью

Сборная Восточно-Казахстанской области заняла второе место в общекомандном зачёте на XI летней Гимназиаде школьников Казахстана по велотреку.

Соревнования проходили с 11 по 15 августа в спортивном комплексе – Республиканский велотрек «Сарыарка» в Нур-Султане. Всего в летней Гимназиаде по велотреку участвовали свыше 200 школьников. Команду Восточно-Казахстанской области представляли десять учащихся.

По итогам соревнований юные восточноказахстанцы завоевали несколько медалей в личном и командном зачёте. Так, ученик одиннадцатого класса Восточно-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва для одарённых в спорте детей г. Усть-Каменогорска Алдияр Хасенов занял второе место в скретче на 7,5 км, а ученица десятого класса того же учебного заведения Алина Алесеенко – третье место в кейрине.

В личном первенстве также отличилась ученица девятого класса общеобразовательной школы № 2 г. Усть-Каменогорска Камила Салыкбаева, которая пополнила копилку сборной двумя серебряными медалями, завоёванными в спринте и индивидуальной гонке преследования на два километра.

– В командном спринте девушки из ВКО заняли почётное второе место, а в командной гонке преследования на три км наши юноши и девушки были на третьем месте. В общекомандном зачёте сборная Восточно-Казахстанской области завоевала второе место, – проинформировали в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Ания Есмухамет