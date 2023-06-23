На уровень выше

В Восточном Казахстане продолжают перестраивать систему родовспоможения для качественного оказания помощи женщинам и новорождённым в зависимости от перинатального риска.

Для того чтобы уравнять возможности получения качественной медицинской помощи, в прошлом году сразу две организации области перевели на более высокий, второй уровень родовспоможения. Речь идёт о Зайсанской и Катон-Карагайской районных больницах.

Как пояснили в пресс-службе областного Управления здравоохранения, сейчас проводится регионализация перинатальной помощи, ранее эти учреждения находились на первом её уровне.

Цель регионализации – обеспечение доступа для каждой женщины к медицинским услугам, соответствующим рискам развития осложнений беременности и родов.

Распределение больниц по трём уровням позволило рационально использовать технические возможности службы родовспоможения, включая кадровый ресурс, лекарственные средства, оборудование и специализированный санитарный транспорт.

– В прошлом году в больницах Зайсанского и Катон-Карагайского районов провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование, врачи прошли специальное обучение. Всё это позволило медицинским учреждениям перейти на второй уровень родовспоможения, – говорит заместитель руководителя областного Управления здравоохранения по охране материнства и детства Шолпан Макашева. – Теперь в этих районах беременные женщины не только с физиологической, но и осложнённой беременностью могут получать перинатальные услуги на местах. Расширился спектр показаний для родоразрешения в этих медицинских учреждениях.

В Восточно-Казахстанской области создано девять организаций первого уровня родовспоможения – это городские больницы Серебрянска, Риддера и медучреждения районов Самар, Шемонаихинского, Курчумского, Уланского, Глубоковского, Тарбагатайского.

На втором уровне сейчас находятся больницы Зайсанского и Катон-Карагайского районов.

Третий уровень родовспоможения – в областном Центре матери и ребёнка и в межрайонной больнице района Алтай. Здесь специалисты могут оказать помощь при сложных и нестандартных случаях предстоящих родов.

Языком цифр

В 2021 году в Восточном Казахстане зарегистрировано 11129 родов, в 2022-м – 9861.

По итогам прошлого года, по сведениям эксперта, наблюдается снижение показателей материнской смертности. Так, в 2021 году в ВКО было девять таких случаев, в 2022 году – один.

– Благодаря поддержке руководства области за последние пять лет были выделены средства для развития инфраструктуры организаций родовспоможения, – отмечает Шолпан Макашева. – Сейчас процент оснащённости наших больниц почти не уступает республиканским показателям. Немалые деньги вкладывались и в повышение квалификации медицинских работников. Обучение прошли 42 специалиста – неонатологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи, педиатры, сонологи, акушерки и неонатальные медицинские сёстры. В настоящее время шесть наших врачей обучаются в Латвии.

Специалист облздрава признаёт, что остаются определённые трудности, например, нехватка медицинских работников. Примечательно, что дефицит кадров наиболее ощущается не в районах, а в областном центре. Особенно востребованы акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи.

Уже скоро

В этом году после завершения капитального ремонта родильных отделений планируется перевести на второй уровень родовспоможения больницы Курчумского и Тарбагатайского районов. Они уже оснащены всем необходимым оборудованием, врачи прошли специальное обучение.

– Врачи часто повышают квалификацию непосредственно на местах: в районы с мастер-классами приезжают специалисты республиканского и областного уровней, эксперты ВОЗ, – говорит Шолпан Макашева. – В медучреждения области выезжают для обмена опытом мультидисциплинарные команды из ЦМиРа (акушер-гинеколог, реаниматолог, неонатолог), затем профильные специалисты обучаются практическим навыкам в областных лечебных учреждениях.

Роды – по-новому

В конце прошлого года в Усть-Каменогорске открылось консультативно-диагностическое отделение на базе бывшего роддома № 2 на проспекте Шакарима, 146/2. Туда теперь направляют женщин с осложнённой беременностью.

– В новом центре принимают генетики, сонологи, кардиологи, эндокринологи, высококлассные УЗИ-диагносты, которые еженедельно проводят консилиумы по врождённым патологиям, – поясняет Шолпан Макашева. – Женщина может пройти полное обследование – начиная от планирования беременности и заканчивая послеродовым периодом. Здесь также работает школа подготовки к беременности и родам для будущих мам и отцов. Аналогичное отделение, к слову, есть только в Астане.

Не так давно в Усть-Каменогорске открылся центр раннего развития «Қамқорлық» для малышей от рождения до трёх лет. Ещё одно новшество – в Восточном Казахстане проводится подготовка универсально-прогрессивной модели патронажной службы. В конце прошлого года обучение прошли 293 специалиста. В 25 учреждениях есть специальные, освобождённые от основной работы медсёстры, которые занимаются патронажем беременных и детей до пяти лет.

– Главная задача этой службы – взять под контроль «проблемные ситуации» (оценить бытовые условия жизни беременной и малыша, материальную обеспеченность, поддержку со стороны родных). Если патронажные медсёстры видят тревожные сигналы в семье – берут её на контроль. Если нужно, подключаются социальные работники, психологи. В прошлом году было выявлено несколько таких семей, и им удалось помочь. Например, в нашей практике была семья, которая проживала с новорождённым в частном доме и не могла купить на зиму твёрдое топливо. Мы сообщили об этой ситуации в местные исполнительные органы, и они помогли с покупкой угля. По словам представителя Управления здравоохранения, такие универсально-патронажные службы постепенно будут создаваться во всех поликлиниках области.

Бахыт Сарсембаева