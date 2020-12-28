На турнирных качелях 

Подопечные Виктора Богатырёва не смогли переиграть на выезде кокшетауский «Арлан». За две игры в ворота усть-каменогорской команды влетело девять шайб, игроки «Алтай Торпедо» смогли ответить только двумя – по одной в каждой встрече.

Эти игры были очень важны для команд. Обе дружины борются за зону плей-офф.

Первый матч начался в равной борьбе, команды провели разведку у ворот друг друга, после чего последовали атаки. В них были результативнее устькаменогорцы, забившие первый гол игры. Однако эта шайба стала единственной в воротах «Арлана» – после неё хоккеисты из Кокшетау начали забирать инициативу в свои руки, сначала сравняв счёт в первом периоде, несмотря на большое количество атак и опасных моментов у ворот Владислава Нурека.

Два следующих отрезка матча преимущество «Арлана» только нарастало. Во втором периоде хозяева площадки забили три безответные шайбы, а в третьем – ещё две. Первая игра завершилась со счётом 5:1. Отметим, что в первом матче было много удалений, но реализовать большинство у подопечных Виктора Богатырёва не получилось.

– Начали мы хорошо, повели в счёте, забили. Но вот после первого периода или расслабились, или сказалась усталость. Пропустили ещё пару шайб и посыпались, – отметил защитник ХК «Алтай Торпедо» Артём Синицын. – Не получилось реализовать большинство, хотя на тренировках уделяем этому внимание.

Второе противостояние началось с курьёза – на выходе из зоны торпедовец Максим Худяков упал и потерял шайбу, этим тут же воспользовался Александр Сметанин, точным броском открыв счёт.

Во втором периоде было много моментов у ворот «Алтай Торпедо», но реализовать «Арлану» удалось только два (тут стоит отметить надёжную игру Владислава Нурека). Были моменты и возле ворот «Арлана», но хорошо сыграли голкипер и защитники. Игроки «Алтай Торпедо» смогли забить только одну шайбу, которая, как и в первой встрече, стала единственной.

Завершающий период был не таким активным и насыщенным, лишь в его начале оформил дубль нападающий «Арлана» Сергей Демагин, эта четвёртая шайба стала последней в матче.

– По самоотдаче к ребятам претензий нет, создавали хорошие моменты, но пока у молодых не хватает мастерства забивать эти шайбы, – отметил главный тренер ХК «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв. – В то же время соперник наши ошибки использовал, а с такой командой, как «Арлан», ошибаться нельзя. Будем учиться и учить ребят, чтобы они шли дальше и играли лучше.

После этих игр «Арлан» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны (35 очков в 26 играх), а ХК «Алтай Торпедо» опустился на десятое место (32 очка в 28 играх).

В топе таблицы тоже произошли изменения: на первом месте снова расположился «Номад» с 56 очками в 26 играх, «Торпедо» – на втором (24 игры и 55 очков). Замыкает тройку лидеров «Темиртау» (55 очков, но в 28 играх), а у «Сарыарки» есть все шансы вытеснить кого-нибудь из топа (у этой команды 54 очка в 26 играх).

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Арлан»