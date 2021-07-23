На связи с народом

Депутаты Мажилиса Парламента РК провели встречи с населением Усть-Каменогорска.

В рамках рабочей поездки мажилисмены Ерлан Саиров, Зарина Камасова и Игорь Панченко посетили Восточно-Казахстанский областной многопрофильный «Центр онкологии и хирургии».

Сотрудники медучреждения показали депутатам новые аппараты, с помощью которых проводится ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний у восточноказахстанцев.

– Сейчас завершается установка линейного ускорителя. У нас уже готовы специалисты, скоро они поедут в Израиль на дополнительное обучение, – рассказал исполняющий обязанности директора ВКО многопрофильного «Центра онкологии и хирургии» Арман Мукажанов.

По его словам, это современная улучшенная модель линейного ускорителя, которая позволяет уничтожать раковые клетки в организме, не задевая здоровые ткани.

После в конференц-зале центра депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с сотрудниками учреждения.

– Наша цель – услышать от вас как можно больше проблем и вопросов, которые решаются на законодательном уровне, – обратился к присутствующим член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Игорь Панченко.

О наболевших вопросах в сфере здравоохранения с коллегами поговорила член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, бывший директор ТОО «Клиника микрохирургии глаза» Зарина Камасова.

Она рассказала о том, как депутаты доказали представителям Министерства здравоохранения РК недоработки системы Damumed, попробовав вместе с ними «принять» условного пациента с ребёнком. По словам депутата, весь приём с занесением данных в систему занял около 40 минут. При этом Damumed несколько раз обновлялся, с потерей уже занесённой в базу информации.

Врачи центра задали депутатам интересующие их вопросы. Ответив на них, мажилисмены призвали медиков отправлять им предложения и вопросы через местные филиалы партии Nur Otan.

Отметим, ранее депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров встретился с представителями общественности Усть-Каменогорска. До приезда в областной центр он уже побывал в Семее, Тарбагатайском и Зайсанском районах и ознакомился с проблемными вопросами местных жителей.

Мажилисмен подробно остановился на последних законах, инициированных представителями Мажилиса и утверждённых Парламентом и Президентом РК.

– Одно из последних и важных изменений в Закон «О выборах в Республике Казахстан», инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, – это внесение графы «против всех» в бюллетень выбора. Эта графа является барометром социально-политической ситуации в стране. Если большинство респондентов проголосуют «против всех», значит ситуация требует пересмотра и вмешательства, – отметил Ерлан Саиров.

Также он рассказал о внедрении выборности акимов, изменениях в земельном законодательстве и Трудовом кодексе.

В завершение депутат пообещал гражданам донести все вопросы, озвученные на встрече, до профильных структур.

Ания Есмухамет

Фото Тлеубека Шаяхмета