На светлой стороне

В Усть-Каменогорске продолжается реализация проекта по модернизации уличного освещения совместно с Европейским банком реконструкции и развития и региональным центром ГЧП.

Как рассказал на своей официальной странице в Instagram аким областного центра Жаксылык Омар, вторым этапом этого проекта станет обустройство 17 крупных магистралей освещения на улицах города и на четырёх въездах в областной центр. В реализацию этого этапа

войдёт монтаж 2600 новых фонарей, 1890 опор и более 63 километров кабельных линий.

Аким Усть-Каменогорска подробно рассказал, какие именно участки города затронет модернизация:

– усиление освещения проспекта Ауэзова – 120 светоточек;

– проезд от пр. Сатпаева к клинике Булатова – 31 светоточка;

– участок улицы Крылова между проспектами Победы и Ауэзова – 39 светоточек;

– усиление освещения на пр. Шакарима (от пр. Абая до ул. Белинского) – 86 светоточек;

– технологическая дорога вдоль улицы Согринской – 123 светоточки;

– объездная дорога от Защиты до Гавани – 146 светоточек;

– дорога от Согры до пос. Радужного – 120 светоточек;

– дорога от Алматинской трассы до ул. Тогас – 380 светоточек;

– участок Самарского шоссе между пр. Сатпаева и ул. Джека Лондона – 152 светоточки;

– замена парковых светильников на набережной Славского – 341 светоточка;

– замена парковых светильников на набережной Протозанова – 350 светоточек;

– замена парковых светильников в парке Нурлы Жол – 250 светоточек;

– освещение на выезде в сторону Семея – 113 светоточек;

– освещение на выезде в сторону Риддера – 60 светоточек;

– освещение на выезде в сторону Горной Ульбинки – 110 светоточек;

– освещение на выезде в сторону района Алтай – 135 светоточек.

Дарья Штейн