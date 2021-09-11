На строгом партийном контроле

Представители рабочей группы Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии Nur Otan с рабочей поездкой прибыли в Восточно-Казахстанскую область.

В рамках программы они посетили общественную приёмную акима области, ознакомились с деятельностью «Открытого акимата» Усть-Каменогорска, а также одного из Центров обслуживания населения (ЦОН).

По информации руководителя рабочей группы, члена РОСПК Даулета Жусупова, главной целью является изучение состояния работы по противодействию коррупции в Восточном Казахстане и хода выполнения партийной Программы противодействия коррупции на период 2015–2025 годы.

О работе цифровой общественной приёмной акима области рассказали гостям исполняющий обязанности руководителя Центра информационных технологий Управления цифровизации и архивов ВКО Бейбит Дарыбаев и менеджер приёмной Эльвира Шалкыбаева. По их информации, с начала нынешнего года по телефонам в общественную приёмную поступил большой поток обращений от населения Восточного Казахстана.

– Согласно регламенту работы РОСПК мы ещё посетим строительные объекты, чтобы увидеть, как возводится социальное жильё, – говорит Даулет Жусупов. – Также побываем в районах, где есть проблемы, обращения жителей, которые поступают непосредственно к нам. Проведём анализ коррупционных правонарушений, статистики, которая имеется по программе противодействия коррупции на 2015–2025 годы.

Член рабочей группы, инспектор центрального аппарата партии Nur Otan Венера Есильбаева отметила, что подобные поездки осуществляются по установленному графику. За прошедший период соответствующая работа проведена с выездом в Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Костанайскую области.

– Наша задача состоит в том, чтобы исследовать ситуацию непосредственно на местах, оказать помощь, – говорит Венера Есильбаева. – Регионы Казахстана сильно отличаются друг от друга, везде есть свои особенности. Бывает иногда так, что причиной правонарушений являются некоторые противоречия в законодательстве, которые можно и нужно устранить в общих интересах. В целом, требуется вдумчивый и аналитический подход ко всем рассматриваемым и вопросам.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников