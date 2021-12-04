На страже закона

Прокуратура Восточно-Казахстанской области отмечает 30-летний юбилей.

16 декабря исполняется 30 лет суверенному Казахстану. В череду важных государственных событий, связанных с обретением независимости Республики Казахстан, вошло принятие 6 декабря 1991 года постановления Верховного Совета «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости».

Эта дата стала началом истории прокуратуры независимого Казахстана. Этот день уже три десятилетия отмечается как профессиональный праздник. 2021 год для казахстанской прокуратуры – юбилейный. Органы прокуратуры отмечают тридцатилетие со дня образования в качестве самостоятельного национального института.

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ВКО, на всех этапах построения независимого государства прокуратуре отводилась особая роль, связанная с выполнением функций по обеспечению верховенства закона и защиты прав граждан, интересов общества и государства. Важным этапом в развитии системы прокуратуры является принятие действующей Конституции, которая в статье 83 определила прокуратуру как единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору, установила независимость прокуратуры от других государственных органов, должностных лиц и прямую подотчётность Президенту страны.

В период становления независимости прокуратура, так же как и другие правоохранительные и государственные органы, подвергалась модернизации и обновлению. Конституционная реформа 2017 года дала старт новому этапу развития прокуратуры, а именно усилению её роли в уголовной сфере.

В новой редакции статьи 83 Конституции указаны три функции прокуратуры – осуществление высшего надзора за соблюдением законности на территории страны, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования. Объём, форма и пределы высшего надзора устанавливаются законом. Конституционные изменения были реализованы в действующем Законе от 30 июня 2017 года «О прокуратуре».

Концепция правовой политики на 2010–2020 годы определила прокуратуру ядром правоохранительной системы страны, тем самым требовалось усилить правовые механизмы для реализации задачи по координации деятельности по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

В этих целях Указом Президента РК от 2 мая 2011 года № 68 утверждено Положение о Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Сегодня Координационный совет является площадкой, где рассматриваются проблемы правоприменительной практики, противодействия отдельным видам правонарушений и другие актуальные вопросы обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

ИСТОРИЯ ПРОКУРАТУРЫ ВКО

Как отметили в ведомстве, работая в единой системе прокуратуры независимого государства, определённый вклад в укрепление законности в стране внесла и прокуратура Восточного Казахстана.

Сделав экскурс в прошлое, можно с уверенностью сказать, что история прокуратуры Восточно-Казахстанской области богата и многогранна. Так, в октябре 1939 года Указом Президиума Верховного Совета КазССР Восточно-Казахстанская область была разделена на три: Семипалатинскую, Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области.

Позже, 23 мая 1997 года Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым был издан Указ «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства Республики Казахстан». Семипалатинская область была упразднена, а её территория включена в Восточно-Казахстанскую область.

В соответствии с данным Указом, Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан С. Н. Шуткина, штатные единицы прокуратуры города Семипалатинска и 12 районов, а также двух специализированных прокуратур, природоохранной прокуратуры и прокуратуры по надзору за законностью в исправительных учреждениях, переданы в штат прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

С этого времени начинается история нынешней прокуратуры Восточного Казахстана, объединившей огромную ценность двух прокуратур.

Сегодня прокуратура Восточно-Казахстанской области состоит из 21 городской и районной прокуратуры, а также двух специализированных прокуратур, которые с учётом специфики региона были сохранены.

ЗА ЧИСТЫЙ РЕГИОН

За годы своего существования органы прокуратуры области проделали большую работу по укреплению законности и правопорядка в регионе.

Совместными усилиями правоохранительных и заинтересованных государственных органов стабилизирована криминогенная ситуация. На протяжении последних лет уровень преступности заметно снижается.

Обеспечивается надзор и координация деятельности государственных органов в сфере защиты трудовых прав граждан, эффективного расходования бюджетных средств, земельного законодательства, защиты прав несовершеннолетних, субъектов предпринимательства и других социально значимых направлений.

Для своевременного выявления нарушений прав субъектов предпринимательства во всех городских и районных прокуратурах действуют мобильные группы, которые оперативно реагируют на имеющиеся нарушения.

Особое внимание в надзорной деятельности уделяется вопросам законности в сфере соблюдения природоохранного законодательства. Проведена большая работа по пресечению фактов незаконного вылова рыбы на озёрах Зайсан и Маркаколь.

Представители прокуратуры области подчёркивают, что во все времена актуальной для региона является охрана атмосферного воздуха. Эти вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях коллегии прокуратуры области. Так, мерами координации добились увеличения финансирования предприятиями-недропользователями проводимых ими природоохранных мероприятий. За последние три года с основных загрязнителей взыскан ущерб в размере свыше 400 млн тенге. Проблемные вопросы в данной сфере ещё имеются, над их решением прокуратура совместно с уполномоченными органами последовательно работает.

ПОД ЭГИДОЙ ПРОКУРАТУРЫ

В рамках проводимых в стране правовых реформ одной из основных задач на данном этапе является успешная реализация трёхзвенной модели уголовного процесса с чётким разделением полномочий: полиции, прокуратуры и суда. Она начала действовать с 31 декабря 2020 года.

За это время в электронном виде согласовано и утверждено свыше 24 тысяч ключевых процессуальных решений. Сегодня можно с уверенностью сказать, что новый формат является существенной преградой для исключения нарушения конституционных прав граждан, вовлечённых в орбиту уголовного процесса.

В настоящее время усилия органов прокуратуры сосредоточены на выполнении задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года в части профилактики правонарушений.

– В этих целях 29 ноября 2021 года в прокуратуре региона проведено очередное заседание Координационного совета, на котором рассмотрены вопросы эффективности принимаемых мер по профилактике преступности, – сообщили представители областной прокуратуры. – В первую очередь, таких её видов, как мошенничество и финансовые пирамиды, наркопреступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, защиты предпринимательства от рейдерства, торговли людьми.

По итогам заседания уполномоченным органам дан ряд конкретных рекомендаций. Совместно с акиматом области и Департаментом полиции создана рабочая группа по внедрению на территории области «сервисной модели» полиции. Проект уже начал работу в двух крупных городах региона – Усть-Каменогорске и Семее. Отдельное внимание уделено необходимости принятия дополнительных мер по освещённости улиц, расширению видеонаблюдения на улицах и во дворах жилых домов.

– Вопросы профилактики правонарушений находятся на постоянном контроле прокуратуры, – заверили в пресс-службе ведомства.

По их данным, эффективная реализация возложенных на прокуратуру функций невозможна без профессиональных и квалифицированных кадров.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В этом плане прокуратура Восточного Казахстана во все времена славилась своими высококвалифицированными и компетентными сотрудниками, слаженным и дружным коллективом. Она была кузницей кадров не только для органов прокуратуры Казахстана, но и других центральных государственных органов.

В коллективе укрепляется преемственность поколений. Для поддержания непрерывной связи в прокуратуре области действует совет ветеранов. Старшее поколение приглашается на все значимые мероприятия в жизни прокуратуры области. Ветеранов ежегодно поздравляют с Днём пожилых людей и Днём прокуратуры, а также со знаменательными и юбилейными датами.

Отдавая дань ветеранам, с глубоким уважением и благодарностью сегодня коллеги вспоминают прокуроров, в разные годы руководивших прокуратурами Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей. По Семипалатинской области – А. Кибардин, Х. Абдрахманов, К. Тиличинов, Т. Е. Толыбеков, К. Сепетов, З. Абдурахманов, К. Н. Селиверстов, В. И. Казначеев, И. Н. Илюшин, А. Ф. Парнищев, А. И. Харченко, А. А. Субботин, Г. Г. Ильяшенко, В. М. Корчагин, Д. И. Байтукбаев.

По Восточно-Казахстанской области – Л. Д. Булавкин, П. А. Ягненков, А. А. Андреев, А. Ф. Капалина, И. В. Кацай, Н. В. Рябоконь, А. И. Азаров, В. Г. Хлюпко, М. Я. Керцман, К. Н. Ахметов, С. О. Онгарбаев.

После объединения двух областей в 1997 году первым прокурором Восточно-Казахстанской области был назначен А. М. Адильхан. В последующем прокуратурой области руководили Д. И. Байтукбаев, М. А. Пакирдинов, С. Ж. Жакупов, Р. С. Хайруллин, Х. Д. Кушкалиев, К. Д. Тулегенов, Б. Т. Таимбетов, К. А. Игембаев.

В целях сохранения истории прокуратуры Восточного Казахстана в этом году в здании областной прокуратуры образован новый музей, в создании которого активное участие принимали и сами ветераны.

В преддверии Дня прокуратуры открытие музея планируется провести в торжественной обстановке 6 декабря.

– В канун предстоящего 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан и Дня прокуратуры хотелось бы поздравить всех ветеранов и коллектив органов прокуратуры Республики Казахстан с этими знаменательными событиями, пожелать крепкого здоровья и бодрости духа, а действующим сотрудникам – достойно нести высокое звание прокурора, честно и добросовестно исполняя свой служебный долг, – обратился к коллегам прокурор ВКО Алмат Байшулаков.

Ерик Абитов