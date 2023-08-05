На страже ваших накоплений

В 1998 году свою деятельность в областном центре начал филиал Государственного накопительного пенсионного фонда. После проведённых реформ в 2013 году на базе АО «НПФ» ГНПФ» было создано АО «ЕНПФ».

Сегодня Восточно-Казахстанский областной филиал находится в современном здании по адресу: Усть-Каменогорск проспект Победы, 3/2. На первом этаже расположен операционный зал, где восемь сотрудников без перерыва принимают посетителей. Любой желающий может получить консультацию по интересующим его вопросам.

На вопросы читателей газеты отвечает заместитель директора филиала Карлыгаш Байдильдаева.

– Каким образом формируются пенсионные накопления?

– Накопительная пенсионная система состоит из трёх видов пенсионных взносов: обязательные, обязательные профессиональные и добровольные пенсионные.

Обязательные пенсионные взносы составляют десять процентов от всех видов оплаты труда, которые работодатель ежемесячно перечисляет на индивидуальный пенсионный счёт сотрудника в ЕНПФ.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – ОППВ – это компенсация работодателя за вредные и опасные условия труда. Такой взнос составляет 5% от заработной платы работников, но оплачиваются они из бюджета работодателя. Взносы производятся на сотрудников предприятий, чья профессия связана с вредными или опасными условиями труда.

Добровольные пенсионные взносы – ДПВ – могут перечислять как физические, так и юридические лица за своих сотрудников. Перечислять можно на свой счёт или на счета близких, в том числе несовершеннолетних детей.

Для удобства клиентов все счета открываются в пенсионном фонде автоматически, при поступлении первого взноса. Все необходимые сведения ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов. Перечислять ДПВ можно через банки второго уровня и отделения АО «Казпочта» или можно подать заявление работодателю, на основании которого он будет регулярно перечислять в ЕНПФ добровольные пенсионные взносы в пользу заявителя либо третьего лица, указанного в заявлении.

Поступающие на пенсионные счета средства инвестируются Национальным Банком Республики Казахстан или управляющими инвестиционным портфелем (УИП). Зарабатывается инвестиционный доход. Таким образом пенсионные накопления – это наши взносы и инвестиционный доход.

Сведения о состоянии пенсионных накоплений можно получить не выходя из дома – через личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ. Данную информацию можно узнать и на портале электронного правительства, где она представлена в двух вариантах – с учётом и без инвестиционного дохода.

– Почему у некоторых вкладчиков на счетах ДПВ стали появляться дополнительные суммы?

– Это происходит в связи с тем, что в 2022 году заработала процедура перевода невостребованных сумм гарантийного возмещения депозитов из Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в ЕНПФ. Невостребованные суммы депозиторов ликвидированных банков находились в КФГД в течение нескольких лет. Было принято решение на законодательном уровне перевести их на добровольные пенсионные счета в ЕНПФ. С момента поступления на индивидуальный пенсионный счёт средства начинают работать, то есть инвестируются в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. В конечном итоге вкладчик получает инвестиционный доход.

– Насколько популярны добровольные пенсионные взносы?

– Вкладчиков по ДПВ становится всё больше. Добровольные взносы – один из инструментов обеспечения достойного выхода на пенсию. На 1 июня 2023 года в ЕНПФ открыто свыше 373 тыс. счетов по ДПВ, на которых накоплено более 4,2 млрд тенге, из них по ВКО – 12811 счетов, на которых накоплено порядка 102,8 млн тенге.

– Как можно получить выплаты ДПВ?

– Получать выплаты из накоплений по добровольным пенсионным взносам могут граждане, достигшие 50 лет, люди, имеющие инвалидность, иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, представившие документы, определённые законодательством страны.

– С 1 июля 2023 года вступил в силу Социальный кодекс Республики Казахстан. В нём предусмотрены некоторые изменения в накопительной пенсионной системе. К примеру, для какой категории граждан пенсионные взносы стали обязательны?

– С 1 июля 2023 года перечень лиц, для которых уплата обязательных пенсионных взносов предусмотрена в обязательном порядке, расширился. В него вошли граждане, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, заключённым с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами (ранее они могли оплачивать ОПВ по своему желанию). Кроме того, физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан, также обязаны уплачивать ОПВ в ЕНПФ. Оплата ОПВ осуществляется через банки второго уровня или отделения «Казпочты» на реквизиты Государственной корпорации, которая, в свою очередь, перечисляет их в ЕНПФ в соответствии с единым списком физических лиц, в чью пользу они перечисляются.

– Какие появились инвестиционные возможности у вкладчиков?

– При передаче пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) больше не учитывается порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Согласно Социальному кодексу вкладчик вправе передать до 50 процентов указанных пенсионных накоплений в доверительное управление УИП.

Также вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, смогут передать в УИП до 100 процентов указанных пенсионных накоплений.

На один год сократится срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан. Ранее этот срок составлял два года.

– Кто может использовать пенсионные накопления на жильё и лечение?

– С введением Социального кодекса произошли изменения и здесь. Теперь помимо вкладчиков, имеющих пенсионные накопления сверх порога достаточности, получателей, заключивших договор пенсионного аннуитета, использовать на жилье и лечение до 100 процентов своих накоплений могут пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых по выслугe лет. К такой категории относятся военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лица, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Остальные пенсионеры сохраняют за собой право использовать до 50% своих пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, на вышеуказанные цели, если размер их пенсионных выплат обеспечивает коэффициент замещения дохода на уровне не ниже 40%.

– Какой самый удобный сервис для получения пенсионных услуг?

– Самый востребованный и удобный сегодня путь для получения большинства пенсионных услуг ЕНПФ – через личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, а самая популярная из них – информация о состоянии пенсионных накоплений. ЕНПФ напоминает, что в личном кабинете на сайте enpf.kz представлена исчерпывающая информация о поступающих на ИПС взносах и начисленном инвестиционном доходе, c возможностью сформировать выписку с ИПС за любой период. Кроме того, вы можете получить информацию по порогу минимальной достаточности и сумме, доступной к изъятию, справку о наличии пенсионного счёта, подать заявление о назначении пенсионных выплат по инвалидности

1 и 2 групп, установленным бессрочно, и по добровольным пенсионным взносам. Также при необходимости здесь можно внести изменения в свои реквизиты, перевести накопления в доверительное управление, посмотреть статус своих заявок, воспользоваться пенсионным калькулятором – рассчитать на нём свою примерную будущую пенсию и многое другое. Сервисы ЕНПФ в личном кабинете постоянно совершенствуются. К примеру, при подаче заявления о назначении пенсионных выплат и внесении изменений и (или) дополнений в реквизиты заявление можно подписать не только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), но ещё и при помощи QR-кода.

Казахстанцы высоко оценивают удобство дистанционных сервисов обслуживания при получении пенсионных услуг, в связи с этим ЕНПФ продолжит работу в данном направлении.

Альмира Нуртаева