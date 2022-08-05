На страже вашего здоровья

Мой супруг прошёл скрининговое обследование в поликлинике, к которой мы прикреплены. Хорошо, что никаких серьёзных заболеваний у него не выявили. Но хотелось бы узнать, в каком возрасте можно ещё раз сделать такое обследование, какие заболевания при этом могут установить?

Елена Светлова, Усть-Каменогорск

Как сообщают специалисты корпорации «Правительство для граждан», скрининг проводится для людей из разных возрастных категорий для выявления различных заболеваний.

Так, на раннее выявление болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарного диабета проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учёте по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

На раннее выявление глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учёте по поводу глаукомы.

На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учёте по поводу рака молочной железы.

На раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут женщин, не состоящих на диспансерном учёте по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет.

На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учёте по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки.

На раннее выявление хронического гепатита В и С проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и её компонентов.

Добавим, что скрининги проводятся совершенно бесплатно. Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счёт средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности.

При прохождении установленных скрининговых исследований работнику предоставляется социальный отпуск до трёх дней с оплатой по среднему заработку.