На страже тишины и спокойствия

В Аягозском гарнизоне Регионального командования «Восток» отметили день образования артиллерийской бригады.

История артиллерийской бригады берёт своё начало с момента создания миномётного полка в 1949 году. Первым командиром был Герой Советского Союза, полковник Иван Богушевич.

В 1970 году воинская часть передислоцирована в село Ушарал бывшей Талды-Курганской области. 1 сентября 2004 года в соответствии с директивой Министерства обороны Республики Казахстан была передана командованию Ракетных войск и артиллерии. В 2005 году эта часть была передислоцирована в Аягоз, а с января 2007 года она перешла в ведение Регионального командования «Восток».

Сегодня воинская часть, которая продолжает защищать спокойствие граждан, является одной из лучших среди ракетных и артиллерийских воинских частей Вооружённых Сил РК.

Традиционно день образования артиллерийской бригады принято отмечать масштабно. В этот раз по понятным причинам проведение торжественного мероприятия в соответствии с санитарными требованиями ограничилось вручением благодарственных писем.

– День образования воинской части – это особенный день для нашего личного состава. С момента обретения независимости и по настоящее время эта часть в числе артиллерийских войск Вооружённых Сил РК крепла вместе с государством и выполняла все возложенные обязанности, внося свой вклад в развитие армии нашей страны. Во время боевой подготовки наша часть выполняет самые сложные задачи, требующие владения специальными навыками. Также в её составе много тех, кто отличился безупречной службой, – сказал командир части полковник Тимур Мухамеджанов. – Поздравляю личный состав части с этим праздником и желаю дальнейших успехов!

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район