На страже порядка и спокойствия

Дознаватель Левобережного отдела полиции Усть-Каменогорска капитан полиции Олжас Багдадканов уверен, что настоящий профессионал своего дела должен не только знать законы и оперативно реагировать на ситуацию, но и уметь находить подход к каждому человеку.

Пожалуй, каждый мальчишка в детстве хотел примерить форму полицейского и представлял, как будет бороться с преступностью и защищать людей. Олжас – не исключение. К тому же наглядным примером доблести и чести для него были его дяди, которые служили в органах внутренних дел.

– Всегда любовался их формой, погонами, – поделился капитан полиции. – Мечтал быть таким же, как они – сильным, смелым, справедливым. Наверное, это и повлияло на выбор профессии.

В правоохранительных органах Олжас трудится с 2015 года. Казалось бы, не так много, но за эти годы он помог многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сначала Олжас Багдадканов работал инспектором по делам несовершеннолетних. Уметь найти общий язык с трудными подростками, постараться им помочь выбрать правильную дорогу в жизни стало его ежедневной заботой.

– Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних отличается от деятельности других служб, – отметил капитан полиции. – При работе с подростками важно обладать твёрдым, но в то же время лояльным характером, быть хорошим педагогом и психологом, показать им, что в них верят и хотят помочь. Ведь, бывает, что ребёнок оступился по ошибке. В течение года с ним проводится разъяснительная работа. Если за это время он не совершит больше правонарушений, то его снимают с учёта. Безусловно, такой исход дела радует.

В 2019 году Олжас перешёл в дознание, теперь он занимается расследованием – в составе оперативной группы выезжает на место совершения преступления, осматривает его, собирает доказательства и ищет виновного.

По словам дознавателя, наиболее часто регистрируются дачные кражи и случаи интернет-мошенничества. К примеру, человек выкладывает на сайте объявление о продаже. Ему звонят и просят скинуть номер карты, чтобы «отправить» деньги. Продавец скидывает номер карты, мошенники звонят снова и просят передать код, который приходит СМС-сообщением на номер продавца, якобы для подтверждения перевода денег. На самом деле это код для списания денег. По словам Олжаса Багдадканова, такие случаи, к сожалению, набирают популярность.

Дознаватель отметил, что помнит своё первое дело, будто это произошло вчера.

– Была совершена дачная кража, – рассказал он. – Перед первым выездом на место происшествия волновался, чувствовал, какая на мне лежит ответственность. Мне повезло, у нас опытные сотрудники, которые помогали мне разобраться во всех нюансах.

Со временем, конечно, волнение ушло. Но к каждому делу капитан полиции по-прежнему относится со всей ответственностью, досконально изучает подробности произошедшего. Ведь он понимает, что от этого зависит судьба людей. Судя по раскрываемости, дознаватель справляется со своими обязанностями на отлично. Награждён грамотами и благодарственными письмами.

Однако самая большая награда, как он сам признаётся, – семья, когда, вернувшись домой после тяжёлой смены, его встречают жена Айнур и сын Ален. Сынишке всего 2,5 года, он ещё не понимает, чем папа занимается, но форма полицейского у него вызывает интерес. Возможно, в будущем в семье появится ещё один страж порядка и спокойствия.

Александра Исаева

Фото автора