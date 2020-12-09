На страже интересов страны 

Защита казахстанцев – круглосуточная задача армии. Во исполнение поручений Президента – Верховного Главнокомандующего ВС РК Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий», Вооружённые силы повышают эффективность на всех уровнях.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Особый акцент в Послании сделан на развитие образования нового типа, формирование профессиональных компетенций. В Вооружённых силах этому вопросу всегда уделяется первостепенное внимание, ведь какими бы совершенными ни были оборудование и техника, без грамотных кадров они являются лишь сплавом химических элементов и микросхем.

Учитывая финансовые возможности государства, в структуру армии и в боевую подготовку внедряются наиболее востребованные и применяемые в ходе современных вооружённых конф­ликтов компоненты.

Военнослужащие должны уметь противостоять противнику в любых ситуациях и условиях: и с оружием, и без него. Как показывает анализ, сегодня при ведении ближнего боя особо востребованы индивидуальные качества. А навыки распределения внимания, скорость реакции, наблюдательность и пространственная ориентировка очень хорошо улучшаются при сочетании приемов армейского рукопашного боя и обращения со стрелковым оружием.

Поэтому в текущем году в процесс боевой подготовки впервые включено ведение армейской тактической стрельбы. Теперь военнослужащие обучаются ей в условиях ограниченного времени из различных положений и с использованием разных видов оружия: сидя, лёжа, с ходу, из-за укрытия, через проёмы, со сменой рук, с перезарядкой в движении.

Тренировки включают и выполнение комплексов армейского рукопашного боя для нападения и обороны без использования оружия.

Этот вид спорта набирает популярность. Проводятся соревнования и чемпионаты с участием не только представителей Во­оружённых сил, но и других силовых структур. Сегодня им занимаются дети и молодые ребята в спортивных клубах и секциях, что повышает интерес к службе.

С нынешнего года впервые учения и тренировки проходят в формате единой комплексной стратегической задачи при взаи­модействии современных сил и средств: беспилотных летательных аппаратов, группировки артиллерии, фронтовой и армейской авиации, современных радиолокационных средств разведки и управления.

Для развития критического мышления военнослужащих, повышения интеллектуального уровня и умения действовать в нестандартных ситуациях в текущем году в войсках введён новый формат обучения. Это около 50 учебных модулей по различным темам. К ним прилагаются ситуационные кейсы в виде иллюстраций, в которых на конкретных жизненных примерах рассматриваются причинно-следственные связи, даётся оценка правильности действий.

Большой акцент делается на поэтапное и планомерное развитие Сил специальных операций (ССО). В следующем году планируется переход от координационной модели управления ССО к операционной. Для этого в их составе будут созданы специальные части и профильные центры подготовки. Таким образом, совершенствование ССО будет осуществляться планомерно и поэтапно.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и привлечение военнослужащих к мероприятиям по обеспечению карантина, все задачи по поддержанию боевой готовности армии выполняются в полном объёме. Боевая учеба не прекращается ни на минуту.

За прошедший учебный год в Вооружённых силах подготовлено свыше 60 тыс. специалистов. Проведено более 200 различных учений, 16 тыс. занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники, организовано 20 тыс. боевых стрельб. Занятия проводились как днем, так и ночью.

Для сохранения здоровья часть личного состава Вооружённых сил была переведена на домашнюю самоизоляцию, но и в этих условиях военнослужащие не теряли времени. Для них были разработаны программы обучения специальностям и комплексы физических упражнений для выполнения на дому.

Со смягчением карантинных мер были проведены крупномасштабные мероприятия, в том числе и на уровне государств – участников СНГ.

Не может оставаться армия в стороне и во время чрезвычайных ситуаций, а также природных катаклизмов. Она оказывает максимально возможное содействие и органам внутренних дел, и органам здравоохранения, и местным исполнительным органам.

При введении режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 было задействовано 13 тыс. человек. По соотношению количества задействованных военнослужащих и численности населения Казахстан занимает одно из первых мест в мире.

Подразделениями войск радиационной, химической и био­логической защиты с первых дней после введения режима ЧП проводилась дезинфекция в 29 населенных пунктах страны.

Военные летчики с момента объявления режима чрезвычайного положения перевезли более 90 тонн груза, свыше 3 тыс. человек личного состава и гражданского населения, в том числе эвакуированных соотечественников из других стран – Турции, Кипра, Беларуси, Саудовской Аравии, Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Российской Федерации.

Максимальную поддержку казахстанцам оказывает военно-медицинская служба.

Сформированы полевой гос­питаль в Таразе, медицинский комплекс в Актобе, 2 мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские бригады. Данные подразделения готовы оперативно выдвинуться в любой регион страны для оказания помощи людям.

Без привлечения бюджетных средств в Нур-Султане и Алматы введены в строй 2 ПЦР-лаборатории. Планируется поставка 2 мобильных лабораторий ИФА-диагностики. Всё это позволит повысить точность учета инфицированных и проводить тесты на наличие антител, что необходимо для качественного вакцинирования.

В Послании Президент поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Он подчеркнул, что эта работа должна проводиться на системной основе.

Министерством проводится постоянная работа по расширению спектра системных мер по совершенствованию медицинского обеспечения в Вооружённых силах. Выплачиваются надбавки медицинским специалистам, спланирована подготовка и призыв военных врачей на воинскую службу, предусмотрен порядок повышения ими квалификации в резидентурах и интернатурах, в том числе в зарубежных учебных заведениях.

НОВАЯ ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В Послании Глава государства подчеркнул, что в Казахстане необходимо выработать новую парадигму социальной политики, не допуская размытости ответственности государства и непонимания гражданами собственных прав.

В Вооружённых силах продолжается работа по улучшению жилищно-бытовых условий военнослужащих, включая полноту и качество положенных норм довольствия, питания, проезда, вещевого и медицинского обеспечения. Этот вопрос важен не только с точки зрения поддержания обороноспособнос­ти, но и для повышения престижа воинской службы и привлечения в армию наиболее талантливых специалистов.

Система социального обеспечения военнослужащих и членов их семей охватывает все условия и особенности прохождения воинской службы.

В текущем году на социальное обеспечение военнослужащих направляется 67% от общего годового бюджета Министерства обороны.

Благодаря Указу Президента об административной реформе и проведённому функциональному анализу впервые применена практика квартального премирования войск, а не органов управления. При этом размеры премий дифференцируются в зависимос­ти от результатов деятельности каждого военнослужащего.

За счёт внутренних резервов увеличены тарифные разряды 4 тыс. военнослужащих наиболее дефицитных специальностей – водителям боевых и большегрузных машин, начальникам складов и хранилищ стрелкового оружия и боеприпасов.

Военнослужащие получают бесплатное медицинское обслуживание. В 2019 году в военных госпиталях, лазаретах и поликлиниках пролечены 21 148 больных.

Также ежегодно более 1 000 военнослужащих и пенсионеров МО получают санаторно-курортное лечение. С текущего года у них есть возможность выбора между несколькими санаториями с учётом климато-географических зон.

В социальный пакет также входит повседневная, полевая, парадная, специальная форма одежды и предметы экипировки. В среднем обмундирование одного офицера либо военнослужащего по контракту обходится в 377 тыс. тенге.

В случаях перевода на новое место службы в другую местность, направления на обучение в военные учебные заведения, к месту стационарного лечения и обратно личный состав обеспечивается проездом.

По инициативе Главы государства со следующего года возрастет объём ассигнований на продукты питания для силовых структур. Кроме того, в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Соблюдение бюджетной дисциплины всегда было и остается приоритетом деятельности Министерства обороны. С текущего года на ежемесячной основе проводится мониторинг исполнения запланированных индикаторов бюджетных программ с проведением анализа исполнения показателей, указанием проблем и недочетов. За каждым показателем закреплены ответственные лица из числа заместителей министра обороны и начальников структурных подразделений.

С учётом сложившейся экономической ситуации Министерство обороны ищет альтернативные источники финансирования, прорабатывает механизм государственно-частного партнёрства, добивается экономии за счет оптимизации структуры Вооружённых сил.

За счёт обеспечения большей прозрачности и открытости при проведении государственных закупок, а также неукоснительного исполнения законодательства и совершенствования конкурсных процедур оборонным ведомством сэкономлено более 9 млрд тенге. Они распределены на приоритетные направления развития Вооружённых сил.

При разработке Концепции строительства и развития Во­оружённых сил с целью экономии бюджетных средств сделан упор на оптимизацию организационно-штатной структуры, численности воинских частей и объектов воинской инфраструктуры, рациональное использование боеприпасов и военной техники.

В войска поступает новое вооружение. В текущем году приобретено более 370 единиц, капитально отремонтировано и модернизировано свыше 200 единиц военной техники. Основное внимание уделяется современным средствам противовоздушной обороны и беспилотным летательным аппаратам.

В текущем году в Вооружённые силы Казахстана впервые поступили зенитно-ракетные комплексы «Бук». Кроме того, контроль за воздушным пространством страны осуществляют радиолокационные станции обнаружения маловысотных целей «Роса» и РЛС отечественного производства «Нур».

В войска также поступили самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35, разведывательные беспилотные летательные аппараты.

В рамках мер по развитию артиллерийской разведки принята на вооружение радиолокационная станция разведки движущихся целей и контр- батарейной борьбы «Платформа».

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

В ежегодном Послании народу Казахстана Президент назвал цифровизацию базовым элементом всех реформ. «Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности», – отметил Глава государства.

«Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе. Работа с «данными» должна выйти на новый уровень. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие – одна из главных задач Правительства», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В прошлом году в рамках повышения качества жизни и благосос­тояния граждан Министерством обороны из 14 оказываемых населению государственных услуг 13 были переведены в электронный формат, работа в этом направлении продолжается.

Впервые введена должность заместителя министра обороны по цифровизации и автоматизации.

На недавнем аппаратном совещании я поручил расширить сферу применения автоматизированной системы управления (АСУ). В нее входит как электронный документооборот, так и цифровой учет сведений, необходимых для деятельности войск. В органах военного управления созданы специальные подразделения, а в воинских частях введены долж­ности, в обязанности которых входит организация функционирования АСУ.

В целом в Вооружённых силах внедрено 16 информационных систем различного назначения, из которых 11 приняты в промышленную эксплуатацию.

Автоматизация процессов управления направлена на сокращение цикла управленческой деятельности, начиная от получения боевой задачи и заканчивая анализом её исполнения. Внедрение цифровых технологий позволяет рационально использовать возможности войск при минимальных затратах сил и средств.

Президент страны в Послании дал главную установку – работать на результат, и этот лозунг является определяющим в ежедневной деятельности всех, кто причастен к воинской службе, к благородной миссии защиты Отечества.

Нурлан Ермекбаев, министр обороны РК, генерал-лейтенант

«Казахстанская правда» №232 от 4 декабра 2020 года