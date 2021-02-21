К 30-летию Независимости РК

На старте – лыжники 

21.02.2021
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В районе Алтай прошло первенство по лыжным гонкам, посвящённое 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

Символично, что спортивное мероприятие состоялось на алее Независимости в Алтае. Сюда съехались любители лыжного спорта не только района, были команды из областного центра и Катон-Карагайского района. Всего в соревновании участвовали 56 спортсменов. Юноши и девушки 2004 – 2010 годов рождения и младше, а также любители и ветераны боролись за звание лучшего. 

– Возможность провести соревнования в условиях пандемии стала большой радостью для спортсменов, – поделился руководитель отдела физической культуры, спорта и туризма района Алтай Арман Аскатов. – Примечательно, что участие приняли ветераны лыжного спорта, своим примером показав: в здоровом теле – здоровый дух. 

По итогам соревнований победителям вручили грамоты и медали соответствующих степеней от отдела физической культуры, спорта и туризма района Алтай. 

В номинации «За волю к победе» наградили Сергея Абашина из района Алтай и Владислава Гегеля из Катон-Карагайского района, в номинации «Самый юный спортсмен» – Владимира Снегирева из района Алтай. Не оставили без внимания и ветеранов лыжного спорта – им также вручили ценные призы. 

Александра Исаева 

Фото из открытых источников

Район Алтай 

21.02.2021
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