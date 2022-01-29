На сколько увеличится пенсия?

С 1 января 2022 года произведена индексация пенсии.

Об изменениях в порядке пенсионных выплат проинформировали в ВКО филиале АО «ЕНПФ».

– Выплаты из Единого пенсионного фонда осуществляются в соответствии с методикой, утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года. Согласно этой методике выплаты выходящим на пенсию рассчитываются следующим образом: сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 процента и делится на 12. Получается размер ежемесячных выплат из ЕНПФ в первый год их получения, – сообщили специалисты Фонда.

Для получателей определённых категорий – людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты ежегодно увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат – 5 процентов.

Таким образом, с 1 января 2022 года на 5 процентов увеличены выплаты пенсионерам, которые вышли на пенсию с 1 апреля 2021 года.

Лица, реализовавшие своё право на пенсионные выплаты из ЕНПФ с 1 января 2018 года до 1 апреля 2021 года, в прошлом году получали выплаты по старой методике, когда сумма пенсионных накоплений умножалась на коэффициент текущей стоимости и делилась на 12 месяцев. Однако с 1 января 2022 года их прошлогодние пенсионные выплаты из ЕНПФ также проиндексированы на 5 процентов.

Отметим, что ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января 2022 года минимальная выплата из ЕНПФ составит 25 212,60 тенге.

В случае если сумма пенсионных накоплений на дату обращения за выплатой не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2022 году – 555 624 тенге=12х46 302 тенге).

Для пенсионеров, реализовавших право на выплату до 1 января 2018 года, в 2022 году расчёт следующий: ежегодный размер их пенсионной выплаты составляет наибольшую величину из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2022 году 30х46 302=1 389 060 тенге) и произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя. Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

– Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте, – напомнили в Фонде.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников