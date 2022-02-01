На ринге юные боксёры

В селе Калбатау Жарминского района прошёл товарищеский турнир по боксу среди юношей.

Местом проведения соревнований по традиции стала детско-юношеская спортивная школа имени Болата Турлыханова. Турнир объединил воспитанников ДЮСШ Жарминского и Уланского районов.

В качестве почётного гостя на спортивное мероприятие был приглашён главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов.

– Спортивные достижения подопечных Кайрата Турсынхановича служат образцом для подражания многим жарминским юношам, – отметили организаторы. – Чтобы быть похожими на своих кумиров, ребята занимаются боксом, подчас раскрывая недюжинные таланты. Подобные встречи всегда вызывают живой интерес и среди участников соревнований, и у тренерского состава.

В ходе состязаний юные боксёры постарались выяснить между собой, кто на сегодняшний день наиболее подготовлен для эффективного боя.

Несмотря на возраст, среди участников было немало опытных молодых бойцов, которые уже не раз занимали призовые места на турнирах разного уровня.

Поскольку такие состязания происходят регулярно, многие соперники уже знают друг друга и стараются приготовить неожиданные схемы как в атаке, так и в обороне.

Как заметил Кайрат Сатжанов, среди сельских ребят, занимающихся боксом, есть немало тех, кто в будущем сможет ярко заявить о себе.

Пока юные любители бокса вели бои на ринге, тренеры спортивных школ Усть-Каменогорска, Семея и нескольких районов области приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район