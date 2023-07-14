На ремонтных работах Риддер ТЭЦ задействованы 200 специалистов подрядных организаций

По сообщениям Министерства энергетики РК14 июля 2023 года состоялась рабочая поездка Министра энергетики на Риддер ТЭЦ с целью проведения заседания координационного штаба по подготовке к отопительному периоду.

Всего на ТЭЦ установлено 6 котлов и 4 турбины. В т.г. организован ремонт всех 6 котлов. Привлечены 8 подрядных и 3 проектных организации. Кроме ремонта котлов на сегодняшний день проводится ремонт топливоподачи, капитальный ремонт бойлеров, ремонт зданий и сооружений. По графику срок окончания ремонта котлов № 1, 2, 4 до 15 сентября т.г., котлов № 3, 6 до 15 октября т.г., котла № 5 до 15 ноября т.г.

На станции задействовано порядка 200 специалистов подрядных организаций.

Министерством совместно с Правительством решены вопросы выделения финансовых средств из резерва Правительства в объеме 8,3 млрд. тенге на проведение ремонтных работ.

Министром обращено внимание на необходимость ускорения ремонтных работ. Кроме того не охвачены ремонтами остается багерная насосная, турбиннный цех, мазутонасосная. Необходимо ускорить решение по золоотвалу.