На реке строится дамба

В Сарыоленском сельском округе укрепляют гравийную плотину на реке Курчум.

В одном из сентябрьских номеров нашей газеты мы рассказали о проблемах мелиорации в Курчумском районе. Напомним, один из самых благополучных прежде, с точки зрения полива насаждений в летний сезон, Сарыоленский сельский округ испытал безводье. Уровень воды в подающем магистральном канале на территории округа резко упал.

Объёма влаги в мелиоративной системе не стало хватать потребителям – фермерским хозяйствам и владельцам частных огородов. На дефицит поливной воды наложилась засуха. Все эти факторы не могли не повлиять на общие результаты нынешнего полевого сезона: урожайность полей, огородов и садов не та, что в прежние годы.

В сезон большой воды на реке Курчум прорвало габионное сооружение, выполняющее роль плотины. Пока берега были наполнены до краёв, трудностей с поливом не наблюдалось. Однако уже через месяц уровень воды в реке упал. Моментально обмелели магистральные оросительные каналы и арыки, началось безводье. Принятые авральные меры с привлечением тяжёлой техники для восстановления плотины на реке не принесли желаемого результата. Водный поток не позволил восстановить габион полностью.

С наступлением осени и сезонным обмелением реки ведающий гидросооружением на реке Курчумский производственный участок Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» начал ремонтные работы. К началу октября удалось полностью отсыпать гравийным материалом плотину на реке. Однако специалисты убеждены, что в сезон весенней большой воды гравий легко смоет бурными потоками, и ситуация повторится.

Как рассказал начальник производственного участка Дидар Сакетаев, чтобы избежать подобного сценария, нужно укрепить гравийную плотину сваренными из арматурного железа коробами. Они будут выстроены по всей линии плотины, скреплены между собой. Полое пространство в коробах заполнится бутовым камнем. Такая защита сможет противостоять водным потокам, предотвратит размыв гравийной части плотины.

Побывав на гидроузле, где ведутся ремонтные работы, увидели процесс сварки коробов из арматуры. Всего их будет больше десяти.

Задействованы работники производственного участка «Казводхоза». По информации Д. Сакетаева, весь персонал руководимой им организации состоит из семи человек, включая бухгалтера. Необходимые для производственных нужд экскаваторы, погрузчики и самосвалы арендуют у фермерских хозяйств. Поэтому вопрос обеспечения техникой – один из самых острых.

– Ждёт решения и вопрос очистки реки от наносных стволов деревьев – топляка, – говорит собеседник. – Дело в том, что в сезон большой воды он забивает шлюзы. Уровень воды в реке поднимается, и усиливается нагрузка на габионное сооружение-плотину. В этом году забитость топляком головного шлюза стала одной из причин прорыва габиона. Все эти вопросы находятся в ведении Курчумского лесохозяйственного учреждения.

В настоящее время в Курчумском районе на балансе «Казводхоза» находится 26 каналов. Подвешенная к ним площадь – 19 тысяч гектаров. Реально орошается всего 3200 гектаров. В целом, система мелиорации района требует большой инвентаризации, финансовых вложений, которые обязательно отзовутся добрыми урожаями с поливных гектаров. Уже в течение этой осени, пока реки остаются обмелевшими, намечена очистка двух магистральных каналов.

Пока же самой главной задачей мелиораторов остаётся ремонт габиона на реке Курчум. Как выяснилось, к нему приковано внимание не только населения Сарыоленского сельского округа и руководства района. На днях гидроузел посетили депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров, заместитель акима области Ержан Нурбаев, заместитель генерального директора РГП «Казводхоз» Ерлан Садвакасов, директор Восточно-Казахстанского филиала «Казводхоза» Рахимжан Нигметжанов, аким Курчумского района Дулат Кажанов и другие должностные лица. Днем ранее в Курчуме с участием представителей республиканских и областных ведомств состоялось крупное совещание, на котором были затронуты и вопросы мелиоративной системы Курчумского района. Необходимость решения вопросов орошения в сельской местности понимают на всех уровнях. Осталось дождаться принятия конкретных решений.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район