На радость детворе

В Усть-Каменогорске в рамках программы

«Дорожная карта занятости – 2020» выделено около 80 миллионов тенге на ремонт детского сада № 62.

Этот детский сад – единственное в областном центре дошкольное учреждение для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Им необходима ежедневная, систематичная и комплексная коррекционная работа в специальных условиях.

Для комфорта малышей

Как отмечает директор учреждения Гульден Ибраева, здание было сдано в эксплуатацию в 1994 году, с тех пор в нем ни разу не проводился полноценный ремонт. Один из актуальных вопросов, волновавший педагогов не один год, – ремонт кровли.

– Крыша давно требовала починки, – говорит она, – постоянные протечки не давали возможности сделать качественный ремонт в помещениях для групп. В последние годы состояние кровли поддерживалось частичными ремонтными работами, но это не устраняло проблемы. Мы очень рады, что решение этого вопроса наконец-то сдвинулось с места.

В этом году из республиканского бюджета по программе «Дорожная карта занятости» на капитальный ремонт кровли детсада выделено

62 млн 531,5 тысячи тенге. Договор заключен с ТОО «Алаш Құрылыс kz».

По информации городского отдела образования, работы на объекте ведутся по графику. На сегодняшний день подрядчик демонтирует старое покрытие крыши, монтирует пароизоляцию для предотвращения протечек во время дождей. На кровле бассейна в детском саду произведена стяжка, продолжаются сварочные работы на парапетах.

Кроме того, в здании производится замена старых окон на современные пластиковые. На это выделено 16 млн 576 тысяч тенге.

– Срок эксплуатации оконных блоков давно истек, они пришли в негодность: рамы рассохлись, в них много трещин и из-за этого они протекали, в некоторых из них вставлены составные стекла, штукатурка и краска отслоились. Старые окна не сохраняли тепло, поэтому в холодный период в помещениях была низкая температура воздуха. После установки пластиковых профилей с двойными стеклопакетами в помещениях будет тепло, – пояснили в отделе образования.

Чтобы обеспечить комфортные условия для детей и сотрудников организации, решили заменить все 143 окна в здании. В смету также входит отделка откосов снаружи и внутри. Подрядной организацией ТОО «Казахстан строй-инвест» уже выполнен демонтаж и монтаж 80 оконных блоков первого и второго этажей. Рабочие планируют выполнить весь объем работы в указанный срок.

Громче тишины

Специализированный детский сад посещают около 300 малышей. Помогают «особенным» детям адаптироваться в социуме и жить в гармонии с собой логопеды, дефектолог, психолог, воспитатели, а также учителя казахского языка, изо, инструкторы по физической культуре и плаванию, музыкальные руководители, хореограф.

Первое, чему здесь обучают малышей, – навыкам самообслуживания, общению друг с другом и с окружающими. В это же время начинается развитие зрительного и слухоречевого восприятия: воспитанники осваивают основы, как узнавать предметы и явления окружающего мира, обозначать их словом, реагировать на свое имя, голос

воспитателя.

Педагоги помогают детям учиться читать, писать и считать. На занятиях, как индивидуальных, так и групповых, малыши в игровой форме развиваются и готовятся к школе. У всех ребят разный уровень речевого развития, и к каждому необходим особый подход. Для укрепления здоровья соматически ослабленных детей функционирует

бассейн.

– К сожалению, в последние годы растет количество детей с речевыми нарушениями, – отмечает Гульден Ибраева. – Хотелось бы подчеркнуть, что только своевременное обращение родителей к специалистам дает положительную динамику в исправлении речи детей.

К слову, педагоги детсада активно участвуют в профессиональных конкурсах, конференциях, олимпиадах. Они становились неоднократными победителями конкурсов «Лучший воспитатель», «Учитель года». Результатом работы педагогического коллектива также является участие детей в очных и заочных конкурсах международного, республиканского, городского уровней.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук