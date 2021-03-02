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На рабочем месте без маски

02.03.2021
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За нарушения ограничительных мер восточноказахстанцы заплатили штрафы на общую сумму более одного миллиона тенге.

За минувший день на территории области вновь выявлено 18 фактов пренебрежения действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Так, 1 марта в Усть-Каменогорске зарегистрировано 8 фактов таких нарушений. Также наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, где продавцы без медицинских масок обслуживали покупателей. Общая сумма штрафов составляет 175 020 тенге.

В Семее выявили 9 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено 5 протоколов на сумму 510 475 тенге. Взыскано 14 штрафов на сумму 904 270 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение, сотрудник находился на рабочем месте без маски.

02.03.2021
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