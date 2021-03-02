На рабочем месте без маски

За нарушения ограничительных мер восточноказахстанцы заплатили штрафы на общую сумму более одного миллиона тенге.

За минувший день на территории области вновь выявлено 18 фактов пренебрежения действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Так, 1 марта в Усть-Каменогорске зарегистрировано 8 фактов таких нарушений. Также наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, где продавцы без медицинских масок обслуживали покупателей. Общая сумма штрафов составляет 175 020 тенге.

В Семее выявили 9 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено 5 протоколов на сумму 510 475 тенге. Взыскано 14 штрафов на сумму 904 270 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение, сотрудник находился на рабочем месте без маски.