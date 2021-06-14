На пути модернизации

Высшие учебные заведения нашего региона не раз оказывались в лидерах национальных рейтингов лучших университетов, где отражаются все аспекты предоставляемых образовательных услуг и деятельности вузов, а также оценки с точки зрения экспертов, работодателей, студентов и выпускников.

Сегодня мы расскажем об одном из них – Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова, который в этом году в рейтинге лучших многопрофильных вузов Казахстана занял шестое место.

Как рассказал ректор университета Мухтар Толеген, за последние три года контингент обучающихся в вузе увеличился на 60 процентов и в настоящий момент составляет более восьми тысяч человек. Это результат плодотворной работы по улучшению качества образования, выделению образовательных грантов, а также введению различных новшеств, чтобы отвечать современным требованиям.

Стоит отметить, что в Восточном Казахстане комплексно подошли к решению проблемы оттока выпускников за рубеж. Важным фактором в решении этого вопроса стало увеличение на 50 процентов количества грантов для получения высшего образования по востребованным на региональном рынке труда специальностям, которое инициировал аким ВКО Даниал Ахметов.

По государственному заказу в вузе обучаются 2 605 студентов, а также свыше 300 человек по сельской квоте. Кроме того, ВКУ – социально ориентированный университет, здесь получают знания 2790 студентов-инвалидов I, II, III группы, а также детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В вузе адаптированы условия для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – оказывается социальная поддержка, обеспечивается проживание в доме студентов на бесплатной основе, выплачивается стипендия имени Абая.

Утверждено пять именных грантов: имени Ахмета Байтурсынова, Кумаша Нургалиева, Канипы Битибаевой, грант и стипендия имени Абая, стипендия имени Сарсена Аманжолова.

Как подчеркнул Мухтар Толеген, в настоящее время в университете изменилась структура и содержание образовательных программ. Имея на руках результаты обучения и список компетенций, вуз может разрабатывать собственные образовательные программы. Это способствует развитию конкуренции между образовательными программами различных университетов.

– Министерство образования и науки вместе с сообществом работодателей ведёт реестр и регулярно составляет рейтинг образовательных программ. Ежегодно исключаются невостребованные и слабые программы. Так, у нас реестр образовательных программ обновился на 81 процент, рейтинг показывает, что 10 программ занимают лидирующие места по республике. Это значимый показатель высокого качества подготовки специалистов, – отметил ректор.

Сегодня оценку вузу дают стейкхолдеры – работодатели, государство и другие заинтересованные органы. Уже несколько лет подряд показатель трудоустройства выпускников ВКУ им. Аманжолова составляет 98 процентов.

– Наши студенты после выпуска очень востребованы на региональном рынке труда. Имеют успех уникальные образовательные программы, такие как «История и цифровая гуманитаристика», «Химическая криминалистическая экспертиза», «Оздоровительная физическая культура», «Клиническая психология», «Ядерная физика и атомная энергетика», «Лесные ресурсы», «Охотоведение и пчеловодство», «Религиоведение, философия» и многие другие, – подчеркнул Мухтар Толеген.

При этом новые вызовы, связанные с пандемией, привели к выявлению новых возможностей и расширению профессиональных компетенций – в частности, в повседневную жизнь вошло широкое использование дистанционной работы, что позволило обеспечить беспрерывность учебного процесса. Преподавателям в самый короткий период пришлось перестроиться и перейти на новые методики преподавания. И университет успешно справился с этим мировым вызовом, создав новые возможности для повышения качества образования в условиях пандемии и постпандемического периода. Обновление компьютерного оборудования, серверов, порталов, открытие новых цифровых лабораторий, студий для видеозаписей, переход на электронный документооборот – всё это дало возможность успешно проводить учебные и практические занятия.

В образовательные программы, разрабатываемые совместно с работодателями, включены дисциплины, направленные на приобретение исследовательских и новаторских навыков, таких как академическое письмо, методология научных исследований, патентоведение, инновации и трансфер технологий.

Сейчас у студентов на всех специальностях есть возможность междисциплинарного обучения, то есть студенты-физики могут дополнительно изучить юриспруденцию, а экономисты – информационно-коммуникационные технологии, право или маркетинг.

При этом в университете в десять раз увеличено финансирование на развитие науки. Это позволило совершить огромный прорыв за 70-летнюю историю вуза.

В 2017 году сумма финансирования науки составляла всего 110 млн тенге. Сейчас же Комитет науки МОН РК выделил на эти цели для университета больше одного млрд тенге. Теперь в рамках интеграции образования, науки и производства в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова ведётся реализация 22 проектов. Среди них разработка и внедрение инновационной технологии, направленной на придание антивирусной резистентности сортам сельскохозяйственных культур.

В университете активно развивается и государственно-частное партнёрство. Например, в сфере аграрной науки лабораторией биологии и биотехнологий разработана и внедрена в ТОО «Ұлан – Жеміс» четырёхлетняя система оригинального и элитного семеноводства картофеля и подобраны к ней высокопродуктивные сорта, адаптированные к условиям Восточного Казахстана, имеющие урожайность более 40 т/га. Данная система семеноводства проверена в производственных условиях при научном сопровождении биотехнологами, что позволило хозяйству получить тысячу тонн элитного картофеля сортов «удача», «ароза», «ред скарлет», «розара», «романо», «санте», «ред леди». В настоящее время генофонд составляет более 60 сортов суперранних, ранних и средних по плодоношению. В этом году по сортам будет получена оздоровлённая элита.

Кроме того, ведутся исследования подсолнечника. Для того чтобы получать здоровый посадочный материал, учёными университета разработан биотехнологический метод очищения и отбора здоровых растений родоначальников гетерозисных гибридов и введения их в систему семеноводства. Этот метод даёт возможность получения здоровых гибридных семян подсолнечника.

В настоящее время проводятся исследования садовой земляники, на которой также отработана методика получения оздоровлённого посадочного материала методами биотехнологии.

Все эти методы биотехнологии трёх культур разработаны учёными университета при непосредственном участии студентов и магистрантов и дают возможность получать качественный элитный материал. В настоящее время разработки доведены до возможности коммерциализации.

Налаживание производства оздоровлённых элит высококлассных казахстанских сортов, адаптированных к разным климатическим условиям Казахстана, освобождает страну от необходимости закупок иностранных сортов, выращенных в других климатических зонах.

Ещё один научный проект – создание композиционных покрытий для повышения эксплуатационных свойств ответственных узлов промышленного оборудования. Помимо этого, в университете проводятся исследование и разработка инновационных технологий получения износостойких материалов для изделий машиностроения.

В ходе выполнения проектов в области материаловедения и трибологии был создан Научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и трибология», который сегодня для Восточного Казахстана является единственной экспериментальной площадкой в машиностроении.

Активно учёными вуза ведутся научные разработки в области энергетики. Создание мини-ГЭС на малых водохранилищах Восточного Казахстана с применением турбин поперечного потока и шнековых турбин позволит получать выработку до 150 млн кВт/ч в год с подключением к государственной линии электропередачи 10 кВ и продавать электроэнергию ниже рыночной за кВт/ч.

В Национальной научной лаборатории взамен неэкологичных и потенциально опасных технологий и источников энергии разрабатываются альтернативные возобновляемые источники энергии – парусные и лопастные ветрогенераторы небольшой мощности, солнечные установки с системой слежения за солнцем и кремниевые материалы, топливные элементы для водородной энергетики, мини-гидроэлектростанции.

Так, ветрогенератор, изобретённый учёными Национальной научной лаборатории, внесён в реестр казахстанских инноваций. А проект по созданию гибридной ветроэлектростанции прошёл конкурсный отбор и в числе 28 отечественных разработок был представлен на международной выставке EXPO-2017.

Нельзя не отметить социальную значимость некоторых проектов для региона и Казахстана в целом. Их реализация позволит не только патентовать и внедрять новые технологические разработки, но и способствует модернизации материально-технической базы научных исследований и развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для индустриализации страны.

Поэтому сегодня в вузе активно обновляется научная инфраструктура и оборудование. Так, только в прошлом году было закуплено 30 единиц исследовательского оборудования на сумму более 100 млн тенге.

За последние три года в университете открыто более десяти лабораторий, кабинетов и научных центров, в том числе при поддержке партнёров-работодателей. Хороший потенциал для развития университета отмечает Министерство образования и науки, определив вуз на пятую и седьмую позиции в развитии финансирования научных проектов среди других университетов страны.

К 2025 году вуз планирует стать исследовательским и для этого принимает участие в республиканском проекте по созданию Центров академического превосходства высших учебных заведений.

Как рассказал Мухтар Толеген, данный проект направлен на повышение международного имиджа и конкурентоспособности высших учебных заведений, формирование исследовательской и инновационной экосистемы университетов.

– Надеемся, что данный проект позволит университету сделать большой прорыв в развитии вузовской науки и тесно интегрироваться с производством и бизнесом для развития экономики Восточного Казахстана. Основные подходы проекта – 15 регионов и 15 вузов, то есть в одном регионе участвует один вуз. Финансирование планируется в течение четырёх лет, один вуз получит до четырёх млрд тенге. Средства будут направлены на формирование исследовательской экосистемы, создание инновационных лабораторий, развитие инфраструктуры для обучения и проведения научных исследований, софинансирование участия в международных научных проектах, – заключил Мухтар Толеген.

Дарья Антон

Фото из открытых источников